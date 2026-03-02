Los precios del petróleo, el gas y el oro se disparan por el conflicto en Oriente Medio: ¿hasta dónde pueden llegar?

La escalada militar en Oriente Medio, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de Teherán, desató este lunes un shock inmediato en los mercados financieros: el petróleo y el gas natural registraron fuertes subas, mientras las bolsas internacionales cayeron con fuerza este lunes 2 de marzo, especialmente en los sectores más sensibles al costo energético y al riesgo geopolítico.

El barril de Brent llegó a dispararse casi 14% en la apertura, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzó cerca de 12%, en una reacción directa a la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y de otros altos funcionarios del régimen.

Tensión global: Irán declara “inseguro” el Estrecho de Ormuz y sacude el mercado petrolero

Hacia las 08:15 GMT, el Brent —referencia internacional— subía 9,7% y se ubicaba en US$ 79,95, mientras que el WTI ganaba 9% hasta los US$ 73,04. El mercado ya venía incorporando una prima de riesgo geopolítico: el Brent había cerrado el viernes en torno a US$ 72, muy por encima de los US$ 61 con los que había comenzado el año.

El epicentro de la tensión está en el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial. La interrupción del tráfico marítimo en esa vía estratégica podría alterar de manera significativa el suministro global.

En paralelo, el precio del gas europeo se disparó más de 20%. El contrato de futuros TTF holandés —referencia en Europa— avanzó hasta los 38,885 euros según informa la agencia AFP, un nivel todavía inferior al alcanzado en enero durante la ola de frío, pero que refleja la vulnerabilidad del mercado ante cualquier amenaza a las exportaciones de gas natural licuado del Golfo, en particular las de Qatar.

En las primeras horas de conocerse la escalada bélica, el analista político Claudio Fantini advirtió que la muerte de Alí Jameneí y la conformación de un triunvirato transicional en Irán abrieron un escenario de alta incertidumbre global, con impacto inmediato en los mercados energéticos, en un conflicto que tiene como epicentro el Golfo Pérsico, eje neurálgico del suministro mundial de crudo. Según explicó, el primer efecto de la crisis se reflejará directamente en las cotizaciones.

“Primero que nada, a través de los mercados. En una economía globalizada, la posibilidad cierta de que haya una escalada en los precios internacionales del crudo es el primer impacto”, sostuvo, al remarcar que la disputa se desarrolla sobre “la yugular del petróleo”. En diálogo con Radio Rivadavia, Fantini planteó que la evolución del barril dependerá de las señales que emita el nuevo esquema de poder en Teherán: si el conflicto envía mensajes que calmen a los inversores, podría incluso proyectarse una moderación de precios en el mediano plazo; pero si Irán exhibe una capacidad ofensiva mayor a la prevista, el escenario podría tensarse aún más y empujar al crudo a un nuevo salto.

Bolsas en rojo en la apertura de la primera semana de marzo y golpe al sector aéreo

El impacto del conflicto fue inmediato en los mercados accionarios. En Asia, Tokio cerró con una caída de 1,4% y Hong Kong retrocedió 2,1%. Solo Shanghái logró esquivar el rojo, con una leve suba de 0,5%, según reporta AFP.

En Europa, las principales plazas también abrieron a la baja: París cayó 1,96%, Fráncfort 1,99%, Milán 2,13%, Madrid 2,58% y Londres 0,55%.

El sector más castigado fue el aéreo y el turístico, tradicionalmente muy expuesto al costo del combustible y a la incertidumbre geopolítica. Las japonesas ANA y JAL se hundieron más de 5%, mientras que Air France-KLM retrocedía 7,24% y Lufthansa 5,77%.

En sentido contrario, las petroleras y energéticas registraron fuertes ganancias. Shell avanzaba 5,32%, BP 4,70%, Repsol 4,29% y TotalEnergies 3,97%, en línea con el repunte del crudo.

Tras nuevos ataques a buques en el Golfo, la Organización Marítima Internacional instó a las navieras a evitar la zona, mientras que las principales compañías suspendieron el tránsito por Ormuz ante el encarecimiento de los seguros, que se volvieron prácticamente prohibitivos.

El precio del oro ya superó los US$ 5.500 la onza por la caída del dólar

AFP recuerda que, aunque los países de la OCDE están obligados a mantener reservas estratégicas equivalentes a 90 días de consumo, los analistas advierten que una interrupción prolongada podría llevar el barril nuevamente por encima de los US$ 100.

Según Eurasia Group, “en caso de una interrupción prolongada de los suministros a través de Ormuz, el crudo podría subir rápidamente hasta los 100 dólares por barril, especialmente si se produjeran ataques contra instalaciones petroleras de la región”.

La última vez que el petróleo superó ese umbral fue al inicio de la guerra en Ucrania, un episodio que coincidió con un fuerte aumento del gas y derivó en un ciclo inflacionario global de largo alcance.

En respuesta al nuevo escenario, Arabia Saudita, Rusia y otros seis miembros de la OPEP+ decidieron aumentar su producción en 206.000 barriles diarios para abril, una señal destinada a amortiguar el shock, aunque el volumen supera lo inicialmente previsto.

Oro y dólar, refugios en tiempos de guerra

La tensión geopolítica también impulsó a los activos considerados refugio. El oro subió 2%, mientras el dólar se fortaleció frente a las principales monedas.

La combinación de petróleo más caro, gas en alza y dólar firme reaviva el fantasma inflacionario a nivel global. Un nuevo salto energético podría complicar los planes de los bancos centrales, que recién comenzaban a evaluar recortes de tasas tras dos años de endurecimiento monetario.

La geopolítica volvió a imponerse sobre los fundamentos macroeconómicos. Y, con Ormuz bajo amenaza, el mercado ya empieza a preguntarse si el techo de los US$ 100 es solo una hipótesis o el próximo destino del crudo.

lr