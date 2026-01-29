El precio del oro ya supera superó los US$ 5.500 la onza por la caída del dólar

El oro se disparó a un récord por encima de US$5.500 la onza, extendiendo a un noveno día un rally vertiginoso impulsado por un dólar más débil y la huida de los inversores de bonos soberanos y monedas.

El lingote avanzó hasta 3,3%, sumándose al salto de 4,6% de la sesión previa, el mayor avance diario desde el punto álgido de la pandemia de covid-19 en marzo de 2020. Los metales preciosos han subido con fuerza este año ante el aumento de las tensiones geopolíticas y las preocupaciones por la independencia de la Reserva Federal, que han respaldado la llamada operación de depreciación. La plata también alcanzó un máximo histórico por encima de US$120 la onza el jueves.

El reciente repunte del oro “refleja una alineación poco habitual de fuerzas, más que un único catalizador”, dijo Christopher Hamilton, responsable de soluciones para clientes de Asia-Pacífico ex-Japón en la gestora Invesco Ltd. “La velocidad con la que el oro rompe hitos subraya cuán rápido se está erosionando la confianza en las herramientas tradicionales de política”.

El oro spot ha subido casi 30% este año y la plata alrededor de dos tercios, en una aceleración rápida de mercados alcistas de varios años. La magnitud y la duración del alza han ido restringiendo gradualmente la capacidad de los bancos para tomar posiciones, reduciendo la liquidez y elevando la volatilidad, dijo Simon Biddle, responsable de metales preciosos en el bróker Tullet Prebon, parte de TP ICAP Group.

“Los bancos no tienen balances infinitos para operar metales preciosos”, afirmó. “Los volúmenes de negociación han disminuido porque están asumiendo menos riesgo”.

El último impulso al alza se produjo cuando los operadores miraron más allá de la decisión ampliamente esperada de los responsables de la política monetaria de la Fed de dejar sin cambios la tasa de interés el miércoles y aumentaron las apuestas a un giro más moderado, lo que beneficiaría a los metales preciosos sin rendimiento. Rick Rieder, de BlackRock Inc. —defensor de recortes de tasas más agresivos—, ha surgido como uno de los principales contendientes para reemplazar a Jerome Powell como presidente de la Fed más adelante este año.

La operación de depreciación también está impulsando al oro, con la venta masiva de la semana pasada en el mercado de bonos de Japón como el ejemplo más reciente de las preocupaciones por un elevado gasto fiscal. La especulación de que Estados Unidos podría intervenir para respaldar al yen ha presionado al dólar, abaratando los metales preciosos para la mayoría de los compradores.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo esta semana que no estaba preocupado por una caída del dólar, lo que llevó a la principal moneda de reserva del mundo a su nivel más bajo en casi cuatro años, aunque el secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló posteriormente que la administración respalda una moneda más fuerte y descartó una intervención para vender dólares frente al yen.