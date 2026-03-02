El Riesgo País de Argentina, medido por el banco de inversión JP Morgan, cerró este lunes 2 de marzo de 2026 en 567 puntos básicos, lo que representa una caída respecto al cierre previo.

Durante la rueda, el índice mostró una marcada volatilidad, oscilando entre un máximo de 588 y un mínimo de 566 unidades. Este comportamiento se da en un contexto donde los activos locales buscan estabilidad tras un febrero negativo para la renta fija y variable, y mientras el Banco Central continúa con su racha de acumulación de reservas internacionales.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

De acuerdo con los datos suministrados por Rava Bursátil, el Riesgo País inició la jornada del lunes con una tendencia alcista, tocando un pico de 588 puntos. Sin embargo, hacia el cierre de las operaciones, el indicador logró comprimir esa suba inicial para finalizar en 567 puntos básicos.

Cotización riesgo país lunes 2 de marzo

Esta cifra marca un descenso de 5 unidades frente al valor de cierre del viernes 27 de febrero y el sostenido durante el fin de semana, que se ubicaba en 572 puntos. La jornada estuvo caracterizada por un volumen operativo moderado en el mercado de bonos soberanos.

La evolución del Riesgo País en la última semana

En los últimos siete días, el indicador de JP Morgan mostró un incremento progresivo, alejándose de los niveles cercanos a los 500 puntos que supo visitar a mediados de febrero. El viernes 27 de febrero, el índice había cerrado en 572 puntos, un máximo que no se alcanzaba desde el 14 de enero, reflejando una mayor percepción de incertidumbre en los mercados internacionales y locales durante el cierre del mes anterior. Esta tendencia alcista acumuló un ascenso de más de 50 unidades en la última semana de febrero, según registros de fuentes financieras.

El comportamiento del índice durante la semana pasada estuvo estrechamente vinculado a la volatilidad de los bonos Globales y Bonares, que experimentaron caídas promedio de entre el 1% y el 1,3%. Expertos del mercado señalaron que este repunte del riesgo soberano respondió, en parte, a factores externos de aversión al riesgo global y a una toma de ganancias tras las fuertes subas de enero. No obstante, la colocación exitosa de nuevos instrumentos de deuda por parte del Tesoro Nacional ayudó a mitigar una escalada mayor.

Hacia el inicio de este lunes, el mercado mostró señales de corrección. A pesar del ruido temprano que llevó al índice a los 588 puntos, la demanda de títulos públicos en dólares permitió que el spread cediera.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador financiero elaborado por el banco JP Morgan que mide el diferencial de tasas de interés que pagan los bonos del Tesoro de los Estados Unidos frente a los bonos emitidos por países emergentes. Técnicamente, este índice (denominado EMBI, por sus siglas en inglés Emerging Markets Bond Index) cuantifica la probabilidad de que un Estado no cumpla con sus obligaciones de deuda, lo que se conoce como "default".

Para su cálculo, se toma como referencia la tasa de los bonos del Tesoro estadounidense, considerada "libre de riesgo". Si Argentina posee un riesgo país de 567 puntos, significa que debe pagar un sobrecosto de 5,67% por encima de la tasa de Estados Unidos para financiarse en los mercados internacionales.

Este índice es fundamental para la economía real, ya que no solo afecta el costo de financiamiento del Estado, sino que sirve como piso para las tasas de interés que deben pagar las empresas privadas argentinas para acceder a crédito en el exterior. Un Riesgo País elevado encarece la inversión y refleja una mayor desconfianza de los inversores sobre la solvencia fiscal y la capacidad de pago del país en el mediano y largo plazo.