En la última jornada financiera de febrero, el Riesgo País de Argentina experimentó un ascenso significativo hasta alcanzar los 572 puntos básicos. Este incremento estuvo condicionado por un retroceso generalizado en Wall Street que afectó a los activos emergentes y por una baja promedio del 0,8% en los bonos soberanos en dólares (Bonares y Globales). A pesar de que el Gobierno nacional logró hitos políticos en el Congreso y realizó colocaciones de deuda, la volatilidad externa y la aparición de nuevos títulos del Tesoro presionaron las cotizaciones de los papeles ya existentes en el mercado.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

De acuerdo con los datos de cierre procesados por Rava Bursátil, el Riesgo País se ubicó este viernes 27 de febrero de 2026 en los 572 puntos básicos. Durante la rueda operativa, el índice llegó a tocar un máximo intradiario de 576 unidades, cifra que representa el valor más alto registrado desde el pasado 14 de enero. Esta subida de 18 unidades respecto al cierre previo (554 puntos) refleja el impacto de la desvalorización de los títulos públicos argentinos, en una jornada donde el índice accionario S&P Merval también sufrió una caída del 4,1% en moneda local.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La tendencia del indicador mostró un marcado deterioro durante el transcurso de la última semana de febrero. El lunes 23 de febrero, el índice inició el período en 537 puntos, tras haber mantenido cierta estabilidad en torno a las 519 unidades durante el fin de semana previo. Sin embargo, a medida que avanzaron las jornadas, la presión vendedora sobre los bonos argentinos se intensificó, llevando el valor a 545 puntos el martes y miércoles, y saltando a los 554 puntos el jueves 26.

Javier Milei promulgó la ley del acuerdo Mercosur - Unión Europea tras la aprobación el Senado

Este comportamiento alcista coincidió con la actividad del Tesoro Nacional en el mercado de deuda. Según consignó el portal Infobae, la reciente colocación de un nuevo Bonar 2027 (AO27) por USD 250 millones generó un efecto de desplazamiento de la demanda: "la aparición de este nuevo competidor para los títulos que ya son negociados en la plaza les quitó demanda y presionó a la caída de cotizaciones" (Juan Gasalla, Jornada financiera: las acciones cayeron hasta 8% y el riesgo país superó los 570 puntos, 27 de febrero de 2026).

Finalmente, el mes de febrero cierra con un balance negativo para el indicador, que había logrado perforar el piso de los 500 puntos a finales de enero. La combinación de una mayor aversión al riesgo global —motivada por la caída de empresas tecnológicas en Estados Unidos— y las dudas locales sobre la sostenibilidad del ajuste económico en un contexto de actividad debilitada, provocaron que el Riesgo País borrara parte de la recuperación acumulada en el inicio del año.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País, técnicamente conocido como el índice EMBI (Emerging Markets Bond Index), es un indicador financiero elaborado por el banco de inversión JP Morgan. Este índice mide la diferencia de tasa de interés (el "spread" o diferencial) que pagan los bonos denominados en dólares, emitidos por países emergentes, frente a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, los cuales se consideran activos libres de riesgo.

El Banco Central compró US$ 41 millones pero las reservas cayeron por pagos de deuda

La base del cálculo se expresa en puntos básicos. De esta manera, una diferencia de 100 puntos básicos equivale a un 1% adicional sobre la tasa que paga Estados Unidos. Según explica Rava Bursátil en sus notas de análisis, "el indicador de JP Morgan mide el diferencial de tasa de los títulos emergentes respecto de los bonos del Tesoro de los EEUU" (Rava Bursátil, artículo 8461). Este sobrecosto representa la compensación que exigen los inversores por asumir el riesgo de incumplimiento o cesación de pagos por parte de un Estado.

Para Argentina, el Riesgo País es un termómetro crítico de la confianza de los mercados internacionales. Un índice elevado no solo refleja la incertidumbre de los acreedores sobre la capacidad de pago del país, sino que también encarece el costo de financiamiento tanto para el sector público como para el privado, dificultando el acceso al crédito necesario para proyectos de inversión y crecimiento económico.