El Banco Central compró US$ 41 millones pero las reservas cayeron abruptamente

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa adquiriendo reservas en el mercado cambiario. En esta última rueda, la autoridad monetaria comandada por Santiago Bausili compró US$ 41 millones.

En el balance, las reservas internacionales brutas cayeron fuertemente y llegaron a los US$ 46.156 millones, con una pronunciada caída de US$ 749 millones respecto a la última jornada.

Según fuentes oficiales, la merma en el nivel de reservas se debió a pagos a organismos internacionales por unos US$ 30 millones; otros US$ 30 millones por la caída en el precio de cotizaciones; un pago de deuda de una provincia y el comienzo de los movimientos propios de fin de mes de los bancos.

La autoridad monetaria efectuó compras de reservas en las últimas 37 ruedas y suma compras por US$ 2.681 millones desde que comenzó el año. En febrero acumula compras por US$ 1.524 millones.

En el mes, las reservas subieron US$ 1.654 millones hasta el día de la fecha, mientras que en el acumulado del año suben US$ 4.991 millones. Según el Licenciado en Administración, Andrés Reschini, bajo la gestión de Javier Milei, el Banco Central ya lleva comprados US$ 24.485 millones. Por otra parte, el economista Federico Machado informó en su cuenta de X que "las Reservas Netas se sitúan al día de la fecha en US$ 1.228 millones".

Respecto a la compra de dólares por parte del BCRA, el economista Fernando Marull comentó lo siguiente en declaraciones en Radio Rivadavia: “Si hay más oferta que demanda, alguien tiene que comprar esos dólares, porque si no el tipo de cambio bajaría mucho más”, explicó Marull.

Con la cosecha entrando entre abril y mayo, anticipa que el BCRA podría acelerar las compras. “Con este esquema, el Banco Central va a seguir comprando”, sostuvo.

Nuevo esquema de bandas cambiarias y compra de reservas

Desde el comienzo del año, el esquema de bandas cambiarias se ajustan conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera.

Según proyecciones oficiales de la institución monetaria, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía.

Un punto importante a tener en cuenta es que el BCRA también mantiene bajo observación el volumen de dólares adquiridos en el mercado. Las compras diarias no deben superar el 5% del monto total operado en el mercado cambiario, con la finalidad de evitar alteraciones en la dinámica habitual.

A cuanto cerró el dólar

El dólar oficial cerró a $1.375 para la compra y a $1.425 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cerró a $1.408. El dólar Blue cerró a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta.

FN