El Riesgo País de Argentina, medido por el banco de inversión JP Morgan, cerró este martes 24 de febrero de 2026 en 545 puntos básicos, marcando su nivel más alto en más de un mes.

Según los datos de Rava Bursátil, el índice inició la jornada en 537 unidades y alcanzó un máximo diario de 546. Esta tendencia alcista se dio en un marco de retrocesos generalizados para los bonos soberanos en dólares, mientras que el mercado accionario logró desacoplarse con subas en el índice S&P Merval.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

De acuerdo con el panel de cotizaciones de Rava Bursátil, el Riesgo País finalizó la rueda en 545,00 puntos. Durante la jornada, el valor mínimo registrado fue de 537,00, coincidiendo con el valor de apertura, lo que evidencia que la presión al alza se mantuvo constante a lo largo del día.

Cotización riesgo país martes 24 de febrero

Según consignó el diario La Nación, "el índice elaborado por el JP Morgan se ubicó en 545 unidades". Este incremento del 1,5% respecto al lunes refleja la cautela de los inversores ante el anuncio de nuevas licitaciones de deuda y la volatilidad externa.

La evolución del Riesgo País en la última semana

En los últimos siete días, el indicador mostró una tendencia de crecimiento sostenido, alejándose de los mínimos registrados a principios de mes. El lunes 23 de febrero, el índice había cerrado en 537 puntos, tras haber permanecido estable en 519 puntos durante el fin de semana del 21 y 22 de febrero. Esta estabilidad previa se había quebrado luego de que el 18 de febrero el indicador tocara los 515 puntos, según el registro histórico de Rava.

El Grupo de los 6 le cerró la puerta al crédito en dólares en su reunión con Adorni

La dinámica de la semana estuvo marcada por la caída en el precio de los bonos Globales y Bonares, que no pudieron acompañar el optimismo de Wall Street. Medios como Infobae destacaron que los títulos soberanos "renovaron las caídas, con un 0,6% negativo en promedio, tras el anuncio del lanzamiento de un nuevo bono en dólares con vencimiento en octubre de 2027" (Infobae, "Jornada financiera: las acciones argentinas volvieron a subir y el riesgo país superó los 540 puntos", 24 de febrero de 2026).

Finalmente, el salto de hoy consolida una suba de 30 puntos básicos en el transcurso de una semana. Los analistas locales asocian este comportamiento a la toma de ganancias y a la espera de definiciones legislativas en el Congreso, donde se aguarda el tratamiento de reformas estructurales que podrían impactar en la capacidad de repago de la deuda argentina a mediano plazo.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice financiero diseñado para medir la diferencia de tasa que pagan los bonos del Tesoro de los Estados Unidos (considerados activos libres de riesgo) frente a los bonos emitidos por países emergentes. En el caso de Argentina, el indicador más utilizado es el EMBI (Emerging Markets Bond Index), elaborado por el banco JP Morgan. Cuando los inversores perciben mayor incertidumbre sobre la capacidad de un país para cumplir con sus compromisos financieros, exigen una mayor tasa de retorno, lo que eleva el puntaje del índice.

El Banco Central compró US$ 48 millones y acumula 35 jornadas comprando reservas

Cada 100 puntos básicos equivalen a un 1% de tasa de interés adicional que el país debería pagar por encima del rendimiento de los bonos estadounidenses. Una suba en este indicador suele estar ligada a una caída en el precio de los bonos argentinos en el mercado secundario. Como explica Rava Bursátil en sus informes educativos, el índice alude a "la confianza de los mercados en la capacidad del Estado para hacer frente a sus deudas y obligaciones" (Rava Bursátil, sección informativa, 2026).

Actualmente, un nivel de 545 puntos indica que Argentina debería pagar un sobrecargo de aproximadamente 5,45% anual en dólares respecto a la tasa de referencia de EE. UU. para financiarse en los mercados internacionales. La reducción de este spread es fundamental para que el país pueda recuperar el acceso al crédito externo voluntario y reducir el costo del financiamiento tanto para el sector público como para el privado.