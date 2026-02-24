El Banco Central compró US$ 48 millones y acumula 35 jornadas comprando reservas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa adquiriendo reservas en el mercado cambiario. En esta última rueda, la autoridad monetaria comandada por Santiago Bausili compró US$ 48 millones.

Inocencia fiscal: la UIF y el Banco Central fijan lineamientos sobre la reglamentación de la ley

En el balance, las reservas internacionales brutas crecieron ligeramente y llegaron a los US$ 46.662 millones, con un aumento de US$ 28 millones respecto a la última jornada. Se trata del nivel de reservas más alto desde octubre de 2019. En esa oportunidad las reservas habían llegado hasta los US$ 46.885 millones.

La autoridad monetaria efectuó compras de reservas en las últimas 35 ruedas y suma compras por US$ 2.460 millones desde que comenzó el año. En febrero acumula compras por US$ 1.303 millones.

En el mes, las reservas subieron US$ 2.160 millones hasta el día de la fecha, mientras que en el acumulado del año suben US$ 5.497 millones. Según el Licenciado en Administración, Andrés Reschini, bajo la gestión de Javier Milei, el Banco Central ya lleva comprados US$ 24.359 millones. Por otra parte, el economista Federico Machado informó en su cuenta de X que "las Reservas Netas se sitúan al día de la fecha en US$ 568 millones".

En diálogo con Canal E, el economista Iván Cachanosky aseguró que, pese a que las reservas del Banco Central alcanzaron su nivel más alto en 72 meses, el mercado aún duda de la consistencia del programa económico y no convalida una baja sostenida del riesgo país. “Se vienen acumulando reservas, lo cual es positivo, pero no se traduce en una baja del riesgo país”, explicó.

El economista recordó que en una etapa anterior la compra de divisas había sido premiada por el mercado. Esta vez, el contexto es distinto. “El Banco Central terminó funcionando como una billetera del Tesoro”, sostuvo, en referencia al uso de reservas para afrontar vencimientos de deuda.

Para los inversores, el problema no es el pago de obligaciones, sino la señal institucional. “No sabemos si las vas a acumular para vos como te pide el Fondo, o si se las vas a dar al Tesoro para que pague”, planteó, al explicar por qué el riesgo país se mantiene en torno a los 540 puntos.

Nuevo esquema de bandas cambiarias y compra de reservas

Desde el comienzo del año, el esquema de bandas cambiarias se ajustan conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera.

Según proyecciones oficiales de la institución monetaria, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía.

Un punto importante a tener en cuenta es que el BCRA también mantiene bajo observación el volumen de dólares adquiridos en el mercado. Las compras diarias no deben superar el 5% del monto total operado en el mercado cambiario, con la finalidad de evitar alteraciones en la dinámica habitual.

A cuanto cerró el dólar

El dólar oficial cerró a $1.350 para la compra y a $1.400 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cerró a $1.380. El dólar Blue cerró a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta.

FN