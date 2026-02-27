Mercado argentino: dólar estable, riesgo país en 570 y caída del Merval generan dudas en la City

En diálogo con Canal E, Lucas Carattini, analista de mercado de Buenos Aires Valores (BAPSA), analizó la suba del riesgo país, la caída del Merval y el impacto del tipo de cambio estable en una economía que aún muestra fragilidades.

“Te diría que no”, respondió al ser consultado sobre antecedentes históricos de un dólar estable por tanto tiempo. Sin embargo, introdujo un matiz clave: “Todavía tenés restricciones cambiarias”, recordando que el mercado no opera en plena libertad.

Según explicó, la dinámica actual responde a un esquema donde confluyen exportaciones, liquidaciones de deuda y financiamiento en dólares que ingresan al mercado oficial. “Obviamente, lo que ves es una baja fuerte en el tipo de cambio”, señaló, al tiempo que advirtió que la inflación en pesos genera un encarecimiento en dólares: “Las cosas en dólares en la Argentina valen más”.

Riesgo país, bonos y el factor electoral

Con un riesgo país en torno a los 570 puntos y un Merval golpeado —caídas de hasta 10% en dólares y 13% en pesos—, el mercado refleja cautela. Carattini propuso separar renta fija de renta variable para entender el escenario.

En bonos, recordó que no es comparable el riesgo país actual con el de la gestión de Mauricio Macri, cuando llegó a niveles cercanos a 200 puntos. El contexto internacional era otro. Además, subrayó la cercanía del calendario electoral: “Yo creo que se le va a dificultar un poco esa baja final del riesgo país, porque creo que la historia un poco nos condena”.

A pesar de que el Gobierno muestra voluntad de pago y recompone reservas, el analista fue claro: “No arreglás un tema crediticio profundo que tiene la Argentina de un día para otro”.

Acciones, economía real y consumo

En renta variable, el ajuste también responde a la incertidumbre política. “Yo creo que se está anticipando un poco a toda esa incertidumbre que vamos a tener”, explicó, en referencia a las elecciones del próximo año.

Carattini describió una economía heterogénea: agro, minería y energía con mejor desempeño, frente a construcción, comercio e industria aún debilitados. Esto impacta en balances bancarios con mayor mora crediticia y limita el optimismo bursátil.

El punto central, según el analista, es la falta de impulso en sectores masivos: “Te falta un poco el consumo masivo y demás para que termine de arrancar la economía”. Y concluyó que la clave del año estará en la reactivación de esos segmentos: “Creo que lo que te va a defender mucho este año es precisamente si tenés o no reactivación en esos sectores”.

Para el mercado argentino, la combinación de dólar planchado, inflación en dólares, riesgo país elevado y ruido electoral configura un escenario de transición, donde la confianza aún no logra consolidarse.

