El Riesgo País de Argentina, elaborado por el banco JP Morgan, cerró este jueves 26 de febrero de 2026 en 554 puntos básicos, lo que representa un incremento respecto a la jornada previa.

Este movimiento se da en consonancia con una caída en la cotización de los bonos soberanos en dólares y un contexto de mayor volatilidad en los mercados internacionales. La suba actual interrumpe una dinámica de compresión de tasas que se había mantenido durante gran parte del mes, devolviendo al indicador a niveles que no se veían desde finales de enero.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

De acuerdo con los datos suministrados por Rava Bursátil, el Riesgo País inició la rueda del jueves 26 de febrero en 546 puntos, alcanzando un máximo intradiario de 556 unidades para finalmente estabilizarse en 554 puntos básicos al cierre del mercado.

Cotización riesgo país jueves 26 de febrero

Este valor implica un ascenso de 9 puntos en relación con el cierre del miércoles 25 de febrero, cuando el índice se ubicó en 545 puntos. La jornada estuvo marcada por una caída promedio del 0,4% en los bonos Globales y Bonares, los activos de referencia que utiliza el JP Morgan para el cálculo del spread soberano.

La evolución del Riesgo País en la última semana

Durante la última semana, el indicador mostró una tendencia ascendente tras haber testeado niveles cercanos a los 500 puntos. El lunes 23 de febrero, el Riesgo País se situaba en 537 puntos, iniciando un sendero de alzas consecutivas que se profundizó entre ayer y hoy. Según los registros de Rava Bursátil, el incremento acumulado en los últimos cinco días hábiles refleja una toma de ganancias por parte de los inversores luego del rally alcista que habían experimentado los títulos públicos argentinos.

Este comportamiento también se vio influenciado por factores externos, como el balance de empresas tecnológicas en Wall Street y la fluctuación de las tasas del Tesoro de los Estados Unidos. Medios financieros locales como Ámbito Financiero destacaron que el mercado local operó con cautela debido a la reducción en el ritmo de compra de divisas por parte del Banco Central y una caída en las reservas internacionales, factores que suelen impactar de forma directa en la percepción de riesgo de los acreedores.

Al comparar con el inicio del mes, el escenario actual muestra una mayor volatilidad. Mientras que a principios de febrero el riesgo país lograba perforar momentáneamente la barrera de los 500 puntos, las últimas ruedas de febrero han devuelto al índice a la zona de las 550 unidades. Esta fluctuación es seguida de cerca por los analistas, quienes observan si el indicador logrará estabilizarse o si continuará la presión al alza en el corto plazo.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador financiero elaborado por el banco de inversión JP Morgan (formalmente conocido como Emerging Markets Bond Index o EMBI) que mide la diferencia de tasa de interés que pagan los bonos emitidos por países emergentes frente a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, los cuales se consideran "libres de riesgo". Esta brecha, denominada spread, se expresa en puntos básicos; por ejemplo, una diferencia de 5 puntos porcentuales equivale a 500 puntos básicos.

Este índice funciona como un termómetro de la confianza que tienen los inversores internacionales en la capacidad de un país para cumplir con sus compromisos financieros. "El cálculo proviene de un índice elaborado por J.P. Morgan, que compara el rendimiento de los bonos argentinos con los del Tesoro norteamericano. Cuanto más alto es el valor del riesgo país, mayor es el costo de financiamiento para el Gobierno y las empresas" (Fuente: Infobae, "Riesgo país Argentina hoy: valor actualizado y evolución del índice", 26 de febrero de 2026).

Para Argentina, el seguimiento diario de este valor es fundamental, ya que determina el costo del crédito. Un Riesgo País elevado indica que el mercado percibe una mayor probabilidad de incumplimiento o inestabilidad económica, lo que encarece el financiamiento externo tanto para el sector público como para el sector privado, limitando las posibilidades de inversión y crecimiento.