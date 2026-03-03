Acciones y bonos se desploman por la guerra en Irán y el petróleo sigue en alza

Las acciones cayeron y los bonos profundizaron sus pérdidas mientras la guerra en Irán entró en su cuarto día sin señales de desescalada, lo que incrementó los temores de una prolongada interrupción en los mercados energéticos y de un repunte de la inflación.

Los futuros del S&P 500 se desplomaban 1,9% y los del Nasdaq 100 retrocedían 2,5%. Los índices bursátiles de Europa y Asia se encaminaban a su peor caída en dos días desde abril. El gas en Europa sumó 42% a las ganancias del lunes, luego que la mayor planta exportadora de GNL del mundo, en Catar, seguía cerrada. El crudo Brent subía más de 6% y superó los US$82 por barril.

El precio del petróleo registra su mayor alza en cuatro años por cierre del Estrecho de Ormuz

La preocupación de que los precios de la energía puedan mantenerse elevados impulsó al alza las tasas de los bonos globales por segundo día consecutivo. La deuda europea fue una de las más afectadas, dada la mayor exposición de la región a los mayores costos del petróleo y el gas.

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años se disparó 17 puntos básicos, después de que los mercados monetarios dejaran de descontar plenamente recortes de tasas del Banco de Inglaterra para 2027. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años avanzó seis puntos básicos hasta 4,09%. El dólar se mantuvo como refugio preferido y subió 0,7%.

Mientras la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán repercutía en todo Medio Oriente, el presidente Donald Trump insistió en que no había un cronograma fijo, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que “los golpes más duros están aún por venir”. La embajada de EE.UU. en Riad fue atacada con drones, mientras Israel envió soldados al sur del Líbano, donde opera la milicia Hezbolá, alineada con Irán.

“Los comentarios de la Casa Blanca ayer sugieren voluntad de hacer que el conflicto sea más duradero y de hacer lo que sea necesario”, dijo Emma Moriarty, gestora de cartera en CG Asset Management. “Declaraciones como esta obligan a los mercados a asimilar plenamente las consecuencias duraderas —más inmediatamente para la inflación y los precios de la energía— sobre el desempeño de la renta variable”.

Principales movimientos del mercado martes 3 de marzo

Acciones

El Stoxx Europe 600 bajó 3,6% a las 10:36 a.m. en Londres

Los futuros del S&P 500 bajaron 2%

Los futuros del Nasdaq 100 bajaron 2,5%

Los futuros del Dow Jones Industrial Average bajaron 1,7%

El índice MSCI Asia Pacific bajó 3,3%

El índice MSCI Emerging Markets bajó 3,4%

La guerra con Irán golpea fuerte a los mercados de Europa y Asia

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió 0,7%

El euro bajó 0,7% hasta US$1,1602

El yen japonés bajó 0,3% hasta 157,79 por dólar

El yuan offshore bajó 0,2% hasta 6,9121 por dólar

La libra esterlina bajó 0,8% hasta US$1,3299

Criptomonedas

El bitcoin bajó 4,2% hasta US$66.506,9 El ether bajó 4,5% hasta US$1.950,96

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió seis puntos básicos hasta 4,09%

El rendimiento del bono alemán a 10 años subió nueve puntos básicos hasta 2,80%

El rendimiento del bono británico a 10 años subió 15 puntos básicos hasta 4,53%

Materias primas

El crudo Brent subió 6,4% hasta US$82,70 por barril

El oro al contado bajó 1% hasta US$5.267,36 por onza

