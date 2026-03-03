Francia aumentará su arsenal nuclear ante dudas sobre el compromiso de EE.UU.

El presidente Emmanuel Macron dijo que Francia aumentará su número de armas nucleares en un esfuerzo por reforzar la disuasión atómica de Europa, en momentos en que los compromisos de seguridad de Estados Unidos con el continente muestran señales de debilidad.

“Un fortalecimiento de nuestro arsenal es indispensable”, afirmó Macron en un discurso el lunes en la base de submarinos de Ile Longue, en Bretaña. Añadió que EE.UU. desempeñará un papel clave en la defensa europea, pero advirtió que la reciente retórica proveniente de Washington demuestra que Europa necesita asumir un papel mayor en su propia defensa.

El discurso se produce mientras los gobiernos europeos enfrentan el entorno de seguridad más desafiante desde la Guerra Fría. La invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, que ya entra en su quinto año, ha hecho añicos las suposiciones sobre la estabilidad del continente. Y el presidente Donald Trump ha planteado dudas sobre el compromiso de EE.UU. con la OTAN y Europa.

En la estrategia de seguridad nacional de EE.UU., la administración Trump señaló que buscaría fomentar “resistencia a la trayectoria actual de Europa dentro de las naciones europeas”, lo que fue interpretado como una oferta tácita de apoyo a los partidos de extrema derecha del continente.

Como líder del único país de la Unión Europea con armas nucleares, Macron ha enfrentado crecientes preguntas sobre si extendería las defensas atómicas de Francia a todo el continente.

El inventario actual de 290 ojivas de Francia es aproximadamente el mismo nivel que tenía en 1984, según el Bulletin of the Atomic Scientists. El arsenal nuclear francés alcanzó su punto máximo a comienzos de la década de 1990, con hasta 540 ojivas. Las ojivas están divididas entre armas lanzadas desde el aire y misiles balísticos lanzados desde submarinos M51 de ArianeGroup.

