Emiratos y Catar buscan una coalición para frenar la ofensiva de Trump en Irán

Los Emiratos Árabes Unidos y Catar están presionando en privado a aliados para que los ayuden a persuadir al presidente Donald Trump a buscar una vía de salida que permita que las operaciones militares estadounidenses contra Irán sean breves, según personas familiarizadas con el asunto.

Los países intentan construir una amplia coalición para lograr una resolución rápida y diplomática al conflicto, según las fuentes, con el fin de evitar una escalada regional y un shock prolongado en los precios de la energía. Hablaron bajo condición de anonimato al tratarse de asuntos que no se han hecho públicos.

Una evaluación catarí compartida con Bloomberg News advirtió que, si las rutas marítimas en la región siguen gravemente interrumpidas hacia mediados de esta semana, se podría ver una reacción más significativa en los precios del gas natural que el fuerte salto del lunes.

Catar cerró la producción de gas natural licuado en la mayor planta exportadora del mundo tras ser blanco de un ataque con drones iraníes, lo que provocó que los precios del gas en Europa se dispararan más del 50%.

En privado, tanto los Emiratos Árabes Unidos como Catar están trabajando para mejorar rápidamente sus capacidades de defensa aérea, indicaron las personas. Funcionarios de la Oficina Internacional de Medios de Catar y del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Emiratos no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

Los Emiratos Árabes Unidos solicitaron asistencia a sus aliados en defensa aérea de alcance medio, mientras que Catar pidió ayuda para contrarrestar ataques con drones —que se han convertido en una amenaza mayor que los misiles balísticos—, añadieron las fuentes. Las reservas cataríes de misiles interceptores Patriot alcanzarían para cuatro días al ritmo actual de uso, según un análisis interno visto por Bloomberg News.

El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, y el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, han mantenido conversaciones telefónicas con varios líderes europeos en los últimos días, incluido el británico Keir Starmer, el francés Emmanuel Macron y el alemán Friedrich Merz.

