El Banco Central compró US$ 40 millones y las reservas se mantienen por encima de los US$ 46.000 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa adquiriendo reservas en el mercado cambiario. En esta última rueda, la autoridad monetaria comandada por Santiago Bausili compró US$ 40 millones.

En el balance, las reservas internacionales brutas crecieron ligeramente y llegaron a los US$ 46.208 millones, con un aumento de US$ 73 millones respecto a la última jornada.

La autoridad monetaria efectuó compras de reservas en las últimas 41 ruedas y suma compras por US$ 2.839 millones desde que comenzó el año. En marzo la autoridad monetaria lleva comprados US$ 127 millones.

En el mes de marzo las reservas crecen US$ 648 millones mientras que en el acumulado del año, las reservas suben US$ 5.043 millones. Según el Licenciado en Administración, Andrés Reschini, bajo la gestión de Javier Milei, el Banco Central ya lleva comprados US$ 24.643 millones.

A comienzos de semana, el Banco Central afrontó un pago de deuda por USD 1.004 millones correspondiente a los Bonos para la Reconstrucción de la Argentina Libre (Bopreal), un instrumento emitido por la entidad para empresas con obligaciones comerciales en el exterior. El bono permitió a las compañías saldar compromisos con proveedores internacionales utilizando un título en moneda extranjera, aunque bajo normativa argentina.

Nuevo esquema de bandas cambiarias y compra de reservas

Desde el comienzo del año, el esquema de bandas cambiarias se ajustan conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera.

Según proyecciones oficiales de la institución monetaria, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía.

Un punto importante a tener en cuenta es que el BCRA también mantiene bajo observación el volumen de dólares adquiridos en el mercado. Las compras diarias no deben superar el 5% del monto total operado en el mercado cambiario, con la finalidad de evitar alteraciones en la dinámica habitual.

A cuanto cerró el dólar

El dólar oficial cerró a $1.370 para la compra y a $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cerró a $1.400. El dólar Blue cerró a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta.

FN / EM