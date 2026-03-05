Escándalo en Casa de Gobierno del Chaco: una empleada atacó a sus compañeras tras un descuento salarial

Un tenso episodio dentro de la Casa de Gobierno del Chaco terminó con una empleada del Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos denunciada por amenazas y agresiones verbales contra compañeras de trabajo.

El hecho ocurrió alrededor de las 14 horas en la oficina N° 20 del ministerio, ubicada en el edificio gubernamental de Marcelo T. de Alvear 145, en la ciudad de Resistencia. De acuerdo con las actuaciones de la Comisaría Segunda, la mujer, identificada como P.M., de 44 años, ingresó al área administrativa donde se desempeñan trabajadores del organismo y protagonizó una fuerte discusión que generó alarma entre el personal.

Ante la situación intervino el Departamento de Seguridad Gubernamental, que tomó intervención inmediata y trasladó las actuaciones para continuar con el procedimiento policial correspondiente.

El Gobierno chaqueño avanza con una reforma para que el Estado deje de pagar salarios a dirigentes sindicales

El reclamo por descuentos en el sueldo

Según trascendió en el marco de la investigación, la agente pertenece al propio ministerio pero actualmente se encuentra con licencia por cuestiones de salud. Durante el episodio habría manifestado que se presentó en el edificio para reclamar por descuentos aplicados en su salario, los cuales, según afirmó, no reconoce.

Fuentes del área administrativa indicaron que la reducción en los haberes responde a una sanción disciplinaria aplicada dentro de un sumario administrativo, iniciado tras denuncias previas por conflictos laborales.

En ese contexto, la empleada habría sido suspendida por 15 días sin goce de haberes, medida que impactó en la liquidación de su sueldo.

Caso Elvis Benítez: investigan una cuenta en dólares abierta en 2025 con los datos del joven desaparecido

Tres trabajadoras realizaron denuncias

Luego del incidente, tres empleadas del área de Recursos Humanos radicaron denuncias formales ante la Policía. En el expediente quedaron identificadas con las iniciales M.B.L., R.R.C. y G.L.R. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Investigación Penal N° 6, que dispuso notificar a la mujer de las denuncias en libertad, aunque con medidas preventivas.

Entre las disposiciones judiciales se estableció el cese de cualquier tipo de perturbación hacia las denunciantes y una restricción de acercamiento de 100 metros respecto del edificio de la Casa de Gobierno.

Durante el procedimiento también intervino el médico policial de turno, mientras que el episodio generó un fuerte revuelo dentro del organismo público.

Murió una niña de 12 años tras un choque entre una moto y un camión en Resistencia

Investigación administrativa en marcha

Tras lo ocurrido, desde el Ministerio de Gobierno adelantaron que se iniciarán actuaciones administrativas para esclarecer el episodio y determinar eventuales responsabilidades.

Fuentes del organismo señalaron que no se tolerarán situaciones de violencia dentro del ámbito laboral, por lo que el caso también será analizado dentro de los mecanismos disciplinarios internos.

Por su parte, la mujer denunciada sostuvo que la sanción aplicada es “vieja y falsa” y aseguró que su situación médica está avalada por una junta médica. También afirmó que, tras el incidente, debió ser asistida en una clínica privada debido a una crisis vinculada a un cuadro depresivo.