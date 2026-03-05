Cómo impacta la crisis de la industria en Tucumán: se perdieron 4 mil puestos de trabajo y cerraron 7 textiles

El presidente de la Unión Industrial de Tucumán (UIT), Jorge Rocchia Ferro, aseguró que “Tucumán ha perdido más de cuatro mil puestos de trabajo”, y que “han cerrado siete textiles”.

Cachanosky: “En la Argentina están cerrando 40 empresas por día”

Despidos y cierre de empresas

“Acá una empresa que cierra y deja 16 empleados y que no tienen dónde reinsertarse porque no hay. No es lo mismo que los 920 de Buenos Aires de FATE. Es mucho más grave los 16 de Tucumán que los 920”, sostuvo el empresario.

“¿Por qué es más grave? Porque esos 16 no tienen dónde ir ni uno", enfatizó en declaraciones a Radio con Vos.

Marcelo Longobardi: “La derecha se fue al carajo”

"Tucumán ha perdido más de 4 mil puestos de trabajo"

“Tucumán ha perdido más de 4 mil puestos de trabajo, han cerrado siete textiles, hay empresas de sal que están cerrando, el tema plástico está cerrando, la metalmecánica mantiene deudas importantes", agregó Rocchia Ferro.

"Algunas mineras porque el tema minero en lo que es litio está parado. Ahora se mueve un poco por el aumento del precio del litio", precisó el titular de la UIT.

"Pero el norte argentino sufre de infraestructura, sufre de los peores niveles de educación, de salud. Nosotros estamos realmente mal, mal, mal", aseveró.

“Hemos apoyado todo lo que debemos apoyar. Estamos apoyando. No queremos de ninguna manera ser un escollo sino queremos ser una solución”, concluyó Rocchia Ferro.