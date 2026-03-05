Palazzo, de la Bancaria: "Se han caído aproximadamente 5 mil puestos de trabajo"

El titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, confirmó que desde la asunción de Javier Milei se han perdido unos 5 mil puestos de trabajo.

“Se han caído unos 5 mil puestos de trabajo”

“La cantidad de empleo que se ha caído desde la asunción de Milei en adelante y producto de muchas de las políticas económicas agregado al impacto tecnológico está en el orden de los 5 mil puestos de trabajo aproximadamente”, confirmó el gremialista.

“En muchos bancos lo que hicieron fue o prejubilaciones, en otros bancos retiros voluntarios y en otros retiros que no han sido tan voluntarios y pretenden ser forzosos”, agregó en declaraciones al streaming “BTChina”.

“Reconversión”

Además consideró que “hay posibilidad de reconversión de la mano de obra en otros sectores de los bancos”.

“Si bien es cierto que la afluencia de público a las sucursales no es la misma, no menos cierto es también que el público reclama que las sucursales estén abiertas”, precisó en diálogo con Jairo Straccia.

“Tenés una gran gama de cuentas bancarias que son las cuentas sueldo o los beneficios previsionales, que no toda la gente está formada como para operar con una aplicación, que cuando se te cae la aplicación no sabés para dónde salir”, ejemplificó.

“Así como habrá puestos de trabajo que disminuyen, habrá puestos de trabajo que venían a incorporarse o ser mayores, por ejemplo programadores, las atenciones en call center para resolver los problemas que no los resuelve la aplicación, los analistas de crédito”, enumeró Palazzo.

“Hay sectores en donde no debería tener impacto, por el contrario debería crecer”, remarcó el gremialista.