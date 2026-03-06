Estuvo preso acusado de intentar drogar a una pasajera y la Justicia determinó que todo era falso

Una investigación que a fines de 2025 había generado alarma pública en Resistencia por una presunta tentativa de secuestro durante un viaje solicitado por aplicación terminó con un giro inesperado. La Fiscalía resolvió archivar la causa al concluir que no existen pruebas que confirmen que el episodio denunciado haya ocurrido.

La decisión fue adoptada por el fiscal Víctor Recio, quien dispuso el archivo de las actuaciones por atipicidad del hecho, en los términos del artículo 343 del Código Procesal Penal del Chaco.

Según surge del dictamen fiscal, la investigación no logró acreditar ni la materialidad del hecho denunciado ni la participación del conductor señalado, quien incluso había sido aprehendido en las primeras horas de la investigación mientras se realizaban las medidas urgentes.

La denuncia que generó preocupación

El caso se originó el 22 de noviembre de 2025, cuando una joven denunció haber solicitado un viaje a través de una aplicación de transporte para dirigirse a su trabajo. De acuerdo con su relato inicial, el conductor habría modificado el recorrido, bloqueado las puertas del vehículo e intentado aplicarle una sustancia mediante una jeringa.

Cesantearon a una agente del Registro de la Propiedad por falsificar la firma de su superior

La mujer afirmó que logró descender del automóvil tras pedir ayuda y, junto a su hermano, identificó al supuesto conductor, quien manejaba un Toyota Corolla blanco.

A partir de esa denuncia, la Justicia ordenó medidas investigativas inmediatas, entre ellas la aprehensión preventiva del conductor y el secuestro del vehículo. Sin embargo, durante los procedimientos no se hallaron elementos vinculados al hecho denunciado, como la supuesta jeringa u otros rastros.

Chats que pusieron en duda la versión

Uno de los elementos que terminó cambiando el rumbo del expediente fue la declaración de una mujer que inicialmente había sido mencionada como testigo presencial. Durante su ampliación testimonial ante la Fiscalía, la mujer afirmó que en realidad no había presenciado el hecho y que el hermano de la denunciante le pidió que declarara para respaldar la versión.

Según consta en el expediente, la testigo aportó mensajes de WhatsApp en los que se le solicitaba que confirmara un relato determinado ante la Justicia. En uno de los mensajes se le indicaba que debía declarar que había visto a la joven descender del vehículo en malas condiciones.

El Gobierno del Chaco difundió el cronograma de pagos de programas provinciales de marzo

La mujer aclaró que no estuvo presente en el lugar ni tuvo conocimiento directo de lo ocurrido, y que solo recibió esos mensajes para sostener una versión que ya circulaba en redes sociales.

Para la Fiscalía, ese testimonio desacreditó la existencia del único testigo presencial mencionado en la denuncia.

Las cámaras también contradijeron el relato

Otro elemento clave surgió del análisis de cámaras de seguridad ubicadas sobre avenida López Piacentini al 1300. Las imágenes incorporadas al expediente muestran que la denunciante aborda un vehículo de color rojo, mientras que luego aparece un automóvil blanco con características similares al del conductor investigado, aunque no coincidente con el vehículo en el que habría subido inicialmente.

Para el fiscal, este dato contradice la hipótesis que señalaba al conductor del Toyota Corolla blanco como responsable del hecho.

Tragedia en Posadas: murió un joven correntino tras caer de un tercer piso después de una pelea

Sin pruebas que respalden la acusación

La investigación tampoco logró reunir otros elementos que sostuvieran la denuncia. En el expediente no se encontraron: testigos presenciales directos, rastros o evidencias de la supuesta jeringa, constancias médicas o periciales, ni registros en las aplicaciones de transporte que acrediten que la denunciante haya viajado con el conductor investigado.

Ante ese escenario, el fiscal concluyó que no existe evidencia objetiva que confirme la ocurrencia del hecho denunciado ni la responsabilidad del conductor.

En su resolución, Recio sostuvo que la hipótesis investigativa carece de sustento probatorio suficiente para encuadrar una conducta delictiva, ni siquiera en grado de tentativa de privación ilegítima de la libertad. Con ese criterio, la Fiscalía resolvió archivar definitivamente la causa.