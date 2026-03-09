El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) pone en marcha este lunes 9 de marzo su campaña nacional de vacunación antigripal para el ciclo 2026. La medida busca dar cobertura a los más de 5 millones de afiliados en todo el país, priorizando la inmunidad antes del inicio de la temporada invernal. La estrategia sanitaria se apoya en una red de 6.000 farmacias adheridas para garantizar que los adultos mayores cuenten con un punto de aplicación cercano a sus domicilios.

La obra social informó que los afiliados mayores de 65 años no necesitan gestionar una orden médica para recibir la dosis. El trámite se simplificó para este grupo etario, que solo debe presentarse en el establecimiento farmacéutico con su Documento Nacional de Identidad (DNI) y la credencial de PAMI, ya sea en su formato físico o digital a través de la aplicación móvil. Esta modalidad busca eliminar barreras administrativas y acelerar el ritmo de inmunización en el territorio nacional.

Para los afiliados menores de 65 años que integran grupos de riesgo, el protocolo mantiene la exigencia de la orden médica electrónica. En este caso, el profesional de cabecera debe detallar el factor de riesgo que justifica la aplicación de la vacuna. Una vez emitida la orden, el beneficiario puede acudir a la farmacia para recibir la dosis de manera gratuita, al igual que el resto del padrón cubierto por el programa.

Inmunización en tiempo récord ante el clima

La decisión de iniciar el operativo este lunes 9 de marzo responde a los pronósticos meteorológicos que advierten un adelanto de las bajas temperaturas para finales del mes. El organismo estatal pretende inmunizar al grueso de la población de riesgo en un plazo breve para evitar complicaciones respiratorias graves. La vacuna antigripal 2026 es 100% gratuita para todos los afiliados y no requiere la solicitud de turnos previos en la mayoría de los centros habilitados.

El despliegue logístico incluye la distribución de las dosis en centros de salud propios del instituto y en la red de farmacias de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA). Al ser una campaña masiva, se recomienda a los afiliados consultar previamente en su farmacia habitual para confirmar la disponibilidad de stock diaria.

Grupos de riesgo y requisitos de acceso

Además de los adultos mayores, la campaña contempla a embarazadas, niños de entre 6 y 24 meses y personas con enfermedades crónicas. Las autoridades sanitarias enfatizaron que la aplicación es segura y puede realizarse de forma conjunta con otras vacunas del calendario nacional. La gratuidad del servicio es total, por lo que ningún establecimiento está autorizado a cobrar cargos adicionales por la aplicación o el insumo.

Para quienes no puedan movilizarse a las farmacias, el PAMI mantiene activos sus canales de atención domiciliaria en casos de dependencia severa. La red de prestadores ya recibió las directivas para priorizar la carga de datos en el sistema centralizado, permitiendo un seguimiento en tiempo real de la tasa de cobertura. El objetivo final es alcanzar niveles de protección superiores a los del año anterior antes de que comience la circulación viral intensa en los meses de otoño.

