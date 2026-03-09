A casi 15 años del doble femicidio de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni en Salta, el caso volvió a cobrar impulso judicial en los últimos meses. Jean‑Michel Bouvier, padre de la joven historiadora de 29 años, anunció que este lunes y martes se reunirá con los fiscales que retomaron la investigación en la provincia y reiteró sus críticas a la pesquisa original, a la que calificó como una “farsa policial y judicial”.

Bouvier brindó una conferencia en el Consulado General de Francia, en la Ciudad de Buenos Aires, antes de partir para el norte. Allí confirmó que declarará ante la unidad de fiscales creada a comienzos de 2025 para profundizar en el expediente. El padre de Cassandre sostuvo que la continuidad de la investigación es “una señal favorable” después de años de cuestionamientos al trabajo realizado en los primeros momentos del caso.

“Reconocen que la investigación inicial estuvo mal hecha, por decirlo con educación”, afirmó el hombre de 77 años, que desde 2011 impulsa distintas acciones para esclarecer lo que le ocurrió a su hija y su amiga. "Son 15 años de duelo y de lucha que continúan, el olvido es una fatalidad", añadió.

Los cuerpos de Cassandra y Houria fueron hallados en julio de ese año en la Quebrada de San Lorenzo, donde las jóvenes habían ido de excursión durante un viaje que realizaron por el norte argentino. La causa derivó en un proceso donde resultaron condenados a perpetua Gustavo Lasi y Santos Clemente Vera, y a dos años en suspenso otras dos personas por encubrimiento, aunque todo estuvo rodeado de cuestionamientos por varias irregularidades.

En diciembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia anuló el proceso contra Vera (absuelto en el primer juicio, pero dos años después se revocó esa decisión y le dictaron perpetua) y ordenó su liberación luego de pasar algunos en prisión. Para Bouvier, ese fallo “fue una dura y terrible reprimenda” del Máximo Tribunal al Poder Judicial salteño y abrió la puerta a revisar lo ocurrido durante la instrucción.

A comienzos de 2025, se dispuso la seguir la investigación con una Unidad Fiscal Especializada, integrada por los fiscales María Luján Sodero Calvet, Pablo Rodrigo Paz y Gabriel González. En ese marco, Bouvier fue convocado para aportar información y señalar dudas sobre la pesquisa inicial, tanto en relación con las autopsias y el manejo de las pruebas.

"Mi objetivo es identificar a todos los autores de la violación, secuestro y asesinato de Cassandre y Houria y a todos sus cómplices, ya sean activos o pasivos; desenmascarar al principal instigador de la farsa policial y judicial que consistió en manipular hombres y pruebas para exonerar de responsabilidades a los culpables y a sus cómplices", indicó antes de responder preguntas de los periodistas.

Luego, fue consultado por Lucas Godoy, hijo del extitular de la Cámara de Diputados salteña Santiago Godoy y hermano de un funcionario del exgobernador Juan Manuel Urtubey. A pesar de no haber sido investigado oficialmente, en 2017 el exlegislador nacional demandó a los realizadores de un documental de la televisión francesa que planteaba dudas sobre el doble crimen y daba indicios de una posible vinculación con él, aunque sin mencionarlo.

“No sé por qué atacaron el documental. Pero si alguien va a ir a prisión que sea de manera irrefutable, no se puede acusar a alguien con pruebas dudosas, yo no soy como el juez Martín Pérez (instructor de la causa)", resaltó.

Por último, el padre de Cassandre comentó que está próximo a cumplir 78 años y que atraviesa problemas de salud, como un cáncer de páncreas contra el que lucha hace años, o la recuperación que lleva adelante tras haber sido atacado en noviembre del año pasado en la calle, episodio que lo obligó a suspender el viaje a Salta y reprogramarlo para 2026. "Tengo diversas patologías, pero resisto", cerró.

Homenaje por el Día de la Mujer

En el marco del Día Internacional de la Mujer, este domingo se desarrolló un homenaje en el mirador de San Lorenzo, frente al monumento en memoria de las jóvenes francesas asesinadas. Por impedimentos físicos Bouvier no pudo estar presente, pero el cónsul general de Francia en Argentina, Jean-Christophe Fleury, tomó la palabra en representación suya, ratificando el compromiso de la búsqueda de justicia.

En tanto, el ministro de Gobierno y Justicia provincial, Ignacio Jarsún, agregó: "Sabemos que ninguna palabra puede reparar el dolor de una familia, pero sí podemos reafirmar nuestra voluntad de que la búsqueda de justicia continúe y de que todas las herramientas institucionales estén al servicio de ese objetivo”. Durante el acto también estuvo presente la secretaria de Mujer y Género salteña, Julieta Valencia.

La denuncia en Francia por el doble femicidio en Salta

En paralelo, Jean-Michel Bouvier también impulsa una ofensiva judicial en Europa. En septiembre pasado, presentó en París una denuncia para que la justicia francesa investigue el asesinato de su hija, al considerar “indispensable” que el caso sea analizado en el país europeo.

“Hasta ahora no se ha hecho lo necesario para permitir que la verdad salga a la luz en este caso. Francia no puede desentenderse del caso de una ciudadana brutalmente asesinada y violada”, dice la presentación en la que se solicita que se citen a declarar a decenas de exfuncionarios políticos, judiciales y policiales de Salta, entre ellos a Urutubey y a su exsecretario de Seguridad, Aldo Rogelio Saravia.

Por el crimen está detenido Lasi, alias "Gauchito", condenado en 2014 a 30 años de prisión y en 2016 a perpetua por el Tribunal de Impugnación de Salta. Vera fue absuelto en ese debate, luego condenado a perpetua y, en 2023, liberado tras el fallo de la Corte Suprema. “Esta injusticia contra Clemente Vera fue al mismo tiempo una injusticia contra mi hija Cassandre, una injusticia más. Por eso pedí su liberación”, manifestó el padre de la joven en ese momento.

Además, Omar Darío Ramos y Antonio Sandoval fueron sentenciados a dos años de prisión en suspenso por encubrimiento agravado acusados de encontrar el arma homicida: según la investigación, Cassandre y Houria fueron golpeadas, abusadas sexualmente y asesinadas a tiros (la primera recibió un disparo en la cabeza, mientras que la segunda sufrió uno en la espalda y un brazo).

Por otro lado, Bouvier indicó en que hay “tres perfiles de ADN que encontraron peritos franceses y la Justicia salteña nunca tuvo la intención de indagar”. Son mencionados en la denuncia: dos muestras masculinas y una femenina, que no pudieron ser individualizados porque nunca se incorporaron al expediente. Las pericias tampoco fueron claras con respecto al momento de los fallecimientos: un estudio dijo que ocurrieron tres o cuatro días previos al hallazgo, mientras que otro sostuvo que fue dos semanas antes.

