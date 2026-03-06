Urtubey: “Lo más grave es como se están fundiendo todas las industrias en la Argentina”

El exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, cuestionó el actual modelo económico al asegurar que “lo más grave es como se están fundiendo todas las industrias en la Argentina”.

"Situación dramática"

"La política económica del gobierno nacional está castigando severamente la actividad industrial de la Argentina. Hoy estamos viviendo en una situación realmente dramática en donde la actividad económica, todo lo que significa agregado de valor, está virtualmente penalizado por el gobierno nacional y eso nos pone en una situación realmente muy pero muy frágil", afirmó en declaraciones al programa “Punto y aparte” de “Punto a Punto Radio (90.7)”.

Además advirtió en diálogo con los periodistas Andy Ferreyra y Víctor Zapata que "Argentina si no cambia el modelo económico, se va a poner cada vez más complicado”.

“Puede ser que en esta batalla por lograr un resultado a corto plazo vinculado al tema del inflación se siga haciendo esta batalla en donde se importa sin aranceles, se castiga la producción local, porque ya no se está no se está protegiendo ni no protegiendo, se está castigando porque uno paga impuestos y el otro no. Entonces van a lograr el objetivo”, agregó Urtubey.

Aunque luego aclaró: “El tema es que no vas a tener consumo porque cada vez va a haber menos empleo y cada vez va a haber menos consumo".

Tributarista advirtió por el posible fin del monotributo: "Hay un interés del Estado por terminar con este régimen simplificado"

"Esto es igual de malo para otro lado"

Urtubey se refirió a la polarización política y a la tendencia de ciertos sectores de respaldar al actual gobierno simplemente como respuesta al fracaso de la gestión precedente. Sobre este punto, enfatizó que:

"Nosotros actuamos con la lógica acción, reacción. Entonces como el anterior gobierno fue malo, entonces quiere decir que hay que apoyar esto. No, no, el anterior fue malo y esto es igual de malo para otro lado. Entonces el desafío es que cambien las cosas", analizó.

"Yo creo que los que pensamos en un modelo de país distinto, con un estado presente, con obra pública, con solidaridad, como la amalgama social, tenemos la obligación moral de dejar de lado las diferencias y empezar a plantear algo común", propuso el exmandatario salteño.

Maximiliano Méndez, de la Cámara de Electrodomésticos: "A pesar de la baja de precios, las ventas no mejoran"

Peronismo de Córdoba

Al referirse al rol del peronismo cordobés en una eventual reorganización del partido, expresó: "El movimiento peronista, algo mucho más grande que la estructura formal partidaria, se debe un espacio de encuentro y sin el peronismo de Córdoba va a ser muy difícil porque en definitiva te está faltando un pedazo muy importante".