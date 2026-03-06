Tres femicidios en Córdoba en 2026: la preocupación crece en la previa del 8M

En Argentina se registró una víctima fatal de violencia de género cada 34 horas en lo que va de 2026, según datos del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven. La organización contabilizó 43 muertes entre el 1 de enero y el 27 de febrero, entre femicidios directos, vinculados, instigaciones al suicidio y un travesticidio.

Las cifras surgen del monitoreo de medios gráficos y digitales de todo el país y reflejan una problemática que continúa presente. Desde la organización advierten que, incluso con registros relativamente estables en los últimos años, la violencia de género sigue representando una emergencia social.

Además de las víctimas fatales, el relevamiento contabilizó 72 intentos de femicidio, lo que equivale a un intento cada 21 horas, y al menos 23 niñas y niños que quedaron sin sus madres.

Raquel Vivanco, integrante de la Asociación Civil Ahora Que Sí Nos Ven, explicó que las cifras actuales podrían ser incluso mayores debido a cambios en la cobertura mediática. “Nuestro registro pasa a ser un subregistro porque nuestras fuentes son los medios de comunicación y este tema dejó de estar en la agenda como antes”, señaló.

Según indicó, la organización viene observando desde hace años un amesetamiento en las estadísticas, aunque eso no implica una mejora en la situación. “Que haya un femicidio cada 34 horas o un intento cada 21 horas sigue siendo una preocupación enorme y un tema que debe abordarse de manera urgente por parte de los Estados”, afirmó.

Un problema estructural

El informe también revela que el 72% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas, lo que confirma que la mayoría de los femicidios ocurre dentro de vínculos cercanos. En ese sentido, el 44% de los casos ocurrió en la vivienda de la víctima y el 23% en la casa compartida con el agresor, lo que evidencia el carácter doméstico de gran parte de estos crímenes.

Vivanco explicó que hay momentos del año en los que se registran picos de violencia. “Notamos que noviembre, diciembre y enero son meses en los que aumenta la cantidad de casos”, indicó. Según detalló, esto puede vincularse con decisiones de ruptura en relaciones violentas. “Muchas mujeres proyectan terminar esos vínculos y frente a esa decisión lo que ocurre es un recrudecimiento de la violencia por parte de los agresores”, sostuvo.

Uno de los datos que más preocupa a las organizaciones es que una parte de las víctimas había acudido previamente a la justicia. De acuerdo con el relevamiento, el 19% de las mujeres asesinadas había realizado una denuncia previa contra su agresor. “Son femicidios evitables, femicidios anunciados”, afirmó Vivanco.

También explicó que el 12% de las víctimas tenía medidas de protección dictadas por la justicia, lo que pone en evidencia fallas en el sistema de prevención. “No puede ser que la seguridad de una mujer dependa de un botón antipánico o de que ella misma se encierre en su casa”, cuestionó.

La situación en Córdoba

En relación con Córdoba, la organización relevó tres femicidios en lo que va de 2026. Vivanco señaló que, si bien la provincia no aparece entre las de mayor incidencia en términos proporcionales, los casos recientes muestran situaciones de extrema gravedad.

“En Córdoba notamos un recrudecimiento de la violencia por las características de los casos, fueron hechos muy graves”, explicó. La referente remarcó que, independientemente de la cantidad de casos, el problema requiere respuestas urgentes. “Esto no quita que sea un problema que la provincia tiene que abordar de manera urgente”, sostuvo.

Según planteó, el debilitamiento de las políticas públicas de género también afecta las herramientas de prevención.“Nunca antes habíamos estado en una situación de tanta desjerarquización de las políticas para prevenir la violencia contra las mujeres”, afirmó.

Para la organización, el panorama actual plantea un desafío urgente para el Estado en todos sus niveles.“Estamos en un contexto sumamente adverso para garantizar el acceso a derechos de las mujeres y diversidades”, concluyó Vivanco.