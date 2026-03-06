Paro por el 8M: UEPC confirmó su adhesión y habrá movilización en Córdoba

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el domingo 8 de marzo, distintas organizaciones feministas y sociales convocaron a un paro internacional de mujeres y a movilizaciones en todo el país para el lunes 9.

En Córdoba, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) anunció su adhesión institucional a la medida. La decisión fue tomada por la asamblea de delegados departamentales del gremio docente, que resolvió acompañar tanto el paro como las actividades previstas para esa jornada.

El secretario general de UEPC, Roberto Cristalli, explicó que el gremio participará de la movilización convocada en la ciudad de Córdoba. “La asamblea de delegados departamentales resolvió adherir al paro internacional de mujeres y convocar a la movilización que se va a llevar adelante en la ciudad de Córdoba en horas de la tarde”, señaló.

La medida también fue acompañada por el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) Córdoba. Con la adhesión de ambos gremios, parte de la actividad escolar podría verse afectada durante la jornada, aunque la participación dependerá de la decisión individual de cada docente.

En las últimas horas, algunas familias comenzaron a recibir mensajes de profesores informando que adherirán al paro y que no dictarán clases ese día. Desde el sector educativo indicaron que la situación puede variar según cada institución, por lo que recomiendan consultar directamente con la escuela para confirmar si habrá actividad normal.

La protesta forma parte de una jornada que se replicará en distintos puntos del país con marchas, actos y concentraciones convocadas por organizaciones feministas. Según indicaron los espacios convocantes, la movilización busca visibilizar reclamos vinculados a derechos laborales, igualdad de género y la erradicación de las violencias.

El paro del lunes se suma además a otra medida de fuerza ya anunciada por UEPC en el marco del conflicto salarial con el Gobierno provincial. El gremio docente convocó a un segundo paro de 24 horas para el miércoles 11 de marzo, por lo que varias escuelas podrían tener dos jornadas con actividad reducida o sin clases durante la próxima semana.