Librerías de Córdoba advierten una caída sostenida en la venta de libros escolares en la última década

Con el inicio del ciclo lectivo en toda la provincia, muchas familias completaron semanas antes las mochilas con útiles nuevos o reutilizados del año anterior para que los estudiantes puedan comenzar las clases. Sin embargo, una de las compras que suele realizarse en los primeros días es la del material de lectura solicitado por cada docente para trabajar durante el año. Por eso, en esta época las librerías suelen registrar uno de los momentos de mayor movimiento en la venta de material educativo.

Con el paso del tiempo, el avance de la tecnología y la situación económica del país llevaron a muchas familias a buscar alternativas más accesibles para acceder a estos contenidos. Entre las opciones más frecuentes aparecen las fotocopias de capítulos específicos, la compra de ejemplares usados a estudiantes de años anteriores o la circulación de versiones en PDF.

La UNC lanza su propia IA para responder consultas las 24 horas

Estas prácticas, cada vez más extendidas, terminaron impactando en el sector librero. Comerciantes del rubro advierten que la venta de libros escolares registra una caída sostenida en Córdoba desde hace al menos una década, un fenómeno que —según señalan— no se explica principalmente por los precios, sino por cambios en las prácticas de enseñanza y en las formas de acceso al material educativo.

Carlos Moron, secretario de la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines (FALPA), explicó que la disminución de ventas se percibe año tras año. “Las ventas de los libros escolares cada año que pasan en las librerías es cada vez menor. Hace unos diez años que empezó a disminuir y cada año se siente más”, señaló.

El dirigente sostuvo que el principal cambio está vinculado al uso de materiales digitales y fotocopias en las aulas. “Hay varios motivos por los cuales la venta disminuye y no son los precios. Muchas maestras pasan mucho a fotocopias o a PDF, y eso es un gran sector que se pierde para las librerías”, afirmó.

A esto se suma otro factor que impacta en la comercialización tradicional de los manuales escolares. “Las editoriales de texto venden directamente a los colegios, entonces al librero se le dificulta vender”, agregó Moron.

En relación con los precios, el referente del sector aseguró que los aumentos estuvieron por debajo de la inflación anual. Según detalló, "los libros del primer ciclo de primaria que el año pasado costaban entre 25 mil y 27 mil pesos, hoy rondan los 33 mil pesos".

Desde las librerías también advierten sobre el avance de las pantallas en el ámbito educativo. “Estamos un poquito a contramano del mundo en la valorización del libro como método de enseñanza, que está demostrado que es la mejor manera de enseñar”, sostuvo Moron.

En la misma línea, el secretario de la Cámara de Libros (CALIPACER), Marcelo Patres, indicó que "el incremento de precios para este año ronda entre el 25% y el 30% según la editorial y con respecto al año pasado”.

Docentes en Córdoba: 7 de cada 10 dicen que sus ingresos no alcanzan para llegar a fin de mes

Patres también describió el comportamiento actual de la demanda. “La venta viene muy parada y se pide libro nuevo. Todo lo que es primer ciclo, primero, segundo y tercer grado, es nuevo. También el segundo ciclo”, explicó. Según indicó, "el movimiento comercial se concentra en el nivel primario, mientras que en secundaria todavía no se registra una demanda significativa".

Finalmente, Moron remarcó el rol cultural de las librerías independientes y pidió apoyo al sector. “Las librerías tienen una doble función, comercial y cultural. Cuando cierra una librería es muy difícil que se abra otra, y eso también significa perder un espacio de promoción de la lectura”, concluyó.