La UNC lanza su propia IA para responder consultas las 24 horas

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC), a través de su Secretaría de Asuntos Académicos (SAA), presentó el Bot de Académicas, un asistente virtual diseñado para acompañar a quienes inician su vida universitaria. La herramienta apunta a facilitar el acceso a información clave sobre carreras, trámites e instancias de ingreso.

El sistema fue desarrollado en conjunto con la Prosecretaría de Informática de la UNC y utiliza inteligencia artificial para brindar respuestas claras y precisas. El objetivo es evitar que las y los estudiantes se enfrenten a una gran cantidad de información dispersa o difícil de interpretar al comenzar su recorrido académico.

A diferencia de los chats tradicionales basados en menús predeterminados, el bot permite una interacción más natural. Las personas usuarias pueden realizar consultas directamente y recibir orientación sobre distintos aspectos del ingreso universitario.

Entre sus funciones principales, la herramienta permite explorar intereses académicos para quienes todavía no definieron una carrera, vincular esos intereses con la oferta educativa de la universidad y acceder a información actualizada sobre los procesos de inscripción en todas las facultades.

El asistente también fue entrenado con una base de datos que reúne contenidos de toda la web institucional de la UNC y otros datos específicos de difícil acceso. De esta manera, busca garantizar respuestas más precisas y útiles para quienes consultan.

Desde la SAA señalaron que la iniciativa forma parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer tanto el ingreso como la permanencia de estudiantes dentro de la universidad, incorporando herramientas tecnológicas a la gestión académica.

El acceso al bot es libre y gratuito. Para utilizarlo, las personas interesadas deben ingresar al sitio web de Académicas de la UNC, hacer clic en el ícono de diálogo ubicado en la pantalla y escribir la consulta directamente en el chat, sin necesidad de completar registros ni seguir pasos predeterminados.