¿Adiós al asado?: "La gente busca lo más barato hoy en día"

Agustín Cargnelutti, propietario de una carnicería en Jesús María, analizó el impacto de la inflación en el mostrador, el cambio de hábitos hacia cortes más económicos y el crecimiento de la compra de media res entre varios clientes para abaratar costos.

¿Un lujo?

"No sé si sería un lujo hoy. Sí, aumentó bastante. Se nota que la gente consume un poquito menos. Yo estuve en otros lugares y en otros lugares es un lujo, realmente es un lujo”, afirmó en declaraciones a “Punto y aparte” de “Punto a Punto Radio (90.7)”.

“Porque lo que ganas en un día en otro país quizás te salen 2 kilos de carne. Un bife de chorizo en todo el mundo es carísimo, acá es algo normal", aclaró en diálogo con los periodistas Andy Ferreyra y Víctor Zapata.

Con respecto a la evolución de los precios en lo que va del 2026, el propietario de Agustín Carnes detalló el porcentaje de incremento.

"Aproximado 25, 30% más o menos en lo que va del año, o sea, empezamos en enero con una media de res que valía 9.000 pesos, 9.200, y hoy estamos en 12.000, 11.500, 12.000 en dos meses, tres", precisó.

También puntualizó sobre el valor de los cortes de primera calidad: "Un kilo de pulpa está valiendo 24, 25, 27.000 pesos dependiendo los márgenes".

"Lo más barato"

Debido a este escenario inflacionario, se ha registrado una marcada modificación en las elecciones de compra de los ciudadanos, quienes buscan optimizar su presupuesto.

"Opta por el pollo, la carne de cerdo, que es más barata. Y lo que es carne vacuna hoy, lo que sale en el mostrador es la carne molida que es versátil, se usa para varias comidas, o si no el puchero, aguja o bocado que que son cortes que casi siempre tenemos una oferta. Entonces la gente busca lo más barato hoy en día", observó Cargnelutti.

Por último destacó como una tendencia creciente la compra de una media res familiar para prorratear gastos. Así indicó que esta modalidad se ve "cada vez más”.

“Y yo lo recomiendo hacer porque ahorrás un 30, 35% aunque si lo pagas con tarjeta de crédito en tres cuotas, o sea, seguís ganando aún así seguís ganando", finalizó Cargnelutti.