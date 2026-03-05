Maximiliano Méndez, de la Cámara de Electrodomésticos: "A pesar de la baja de precios, las ventas no mejoran"

Maximiliano Méndez, integrante de la Cámara de Electrodomésticos de Córdoba, advirtió que "los precios han bajado mucho y a pesar de la baja las ventas no mejoran”.

“No repunta”

“Es una situación extraña porque con precios tan bajos, que están en el mínimo de los últimos años, no repunta. Tiene que ver mucho con el poder adquisitivo de la gente y estamos aguardando mejoras en tasas de interés para que los planes sean más atractivos todavía”, explicó en declaraciones al programa “6 en punto” de “Punto a Punto Radio (90.7)”.

“Hoy es un buen momento para comprar si es de contado, porque vas a conseguir precios, diría que en muchos casos al costo del producto, y no tan buenos para comprar muchas cuotas", agregó el empresario.

"El tema no es que por ahí particularmente bajó una heladera en particular, sino que hay productos que se le pusieron de características iguales o similares o parecidas, un precio quizás de un 30, 40% más barato”, precisó en diálogo con Julio Kloppenburg.

“Entonces, hace que ese producto deje de ser tan tentador y que la gente pase a buscar la alternativa que es más barata, con condiciones similares tecnológicas, calidad, color. ¿Eso qué hace? Hay productos que han quedado tan caros ya que directamente casi no se comercializan y se están comercializando similares a precios más bajos, así es como está hoy la situación del mercado. Pasa con lavarropas, pasa con heladeras", detalló Méndez.

Rebajas

"La caída depende de cuándo la midamos. Si hablamos año y medio aproximadamente hasta la fecha, quizás un lavarropas y una heladera en torno al 35%, 30, 35, 40, según cuál. Esas son las caídas. Es un combo. Bajó mucho el el precio del productor, bajó muchísimo más el del importador. Bajaron algunos impuestos, impuestos internos, aranceles. importaciones y bajó también el margen del comerciante que necesita mover, que necesita rotar, es un combo, hay de todo", expresó.

Por último, el representante gremial se refirió a la fragilidad financiera de las compañías y a la limitada capacidad de resistencia que tienen ante la falta de una reactivación económica inmediata.

"No todas las empresas tienen la misma estructura de costos. Hoy es fundamental tener muy ajustados los costos, tener gastos chicos. Entonces, va a depender de cuánto te impacte tu costo fijo o no. Hay empresas que ya no están soportando. Hay muchos casos que están siendo noticias de que hay casos de concursos preventivos, hay otros casos de cierre, hay operaciones de pago, así que no te puedo decir hasta cuándo, porque eso sería particular de cada empresa, pero creo que si se hacen los deberes, se ajusta y todo esto está bien bien ajustadito y aceitadito, y un par de meses, no mucho más", alertó Méndez.