Santiago Bulat advirtió sobre una “economía de dos velocidades” en Argentina

El economista Santiago Bulat advirtió que la Argentina atraviesa una “economía de dos velocidades”, con sectores que crecen con fuerza y otros que continúan en recesión, en un contexto internacional que condiciona cada vez más las variables locales. Lo hizo ante el Comité de Inversiones de S&C Inversiones, donde remarcó que “el mundo también juega” al momento de analizar el rumbo económico.

El disparador fue la reciente escalada en Medio Oriente, marcada por un ataque de Estados Unidos a Irán y la amenaza sobre el estrecho de Ormuz, por donde circula casi un cuarto del comercio marítimo de petróleo y gas natural licuado. Aunque la OPEP anunció un aumento de producción para moderar los precios, el impacto ya se trasladó a la energía y a las expectativas de inflación global. Según Bulat, una suba sostenida del petróleo podría complicar a la Reserva Federal y demorar la baja de tasas en Estados Unidos.

En contraste, el frente agrícola ofrece mejores noticias para el país. Bulat destacó la performance del trigo argentino y la recuperación de la soja impulsada por la demanda china. Sin embargo, puertas adentro la foto es desigual: mientras agro, energía y minería muestran expansiones —los “sectores ganadores” están 18% arriba—, construcción, industria y consumo masivo siguen rezagados.

El frente fiscal exhibe orden, pero con señales de alerta. La recaudación acumula siete meses consecutivos de caída y el IVA se contrajo 14% en términos reales, reflejando la debilidad del consumo. En paralelo, el Banco Central compró 2.800 millones de dólares en lo que va del año, aunque a un ritmo menor, y la dolarización privada fue significativa.

En inflación, proyectó un 2,9% mensual, con núcleo cercana al 3%, todavía presionada por precios regulados. El empleo privado formal cae cerca del 3% interanual y el repunte del consumo, sostuvo, dependerá de recomposición salarial y del crédito.

En los mercados financieros, con el riesgo país en torno a los 600 puntos, el economista señaló oportunidades selectivas. Mencionó preferencia por el bono AL35/GD35 y sugirió rotar hacia activos más tradicionales como el Dow Jones Industrial Average, frente a la volatilidad asociada a la Inteligencia Artificial.

El diagnóstico final es claro: la Argentina no se mueve sola. En un escenario global inestable, el desempeño local dependerá tanto del orden interno como de los vientos que soplen desde afuera, en una economía que, por ahora, avanza a dos velocidades muy marcadas.