Comenzó la construcción de Alere en Nueva Córdoba y anuncian un nuevo proyecto en Laprida

Con un acto de primera palada, las firmas Sancor Seguros Real Estate, Elyon Desarrollistas y Aisenson dieron inicio formal a la construcción de Alere, un nuevo desarrollo inmobiliario que se levantará en el barrio Nueva Córdoba, uno de los polos urbanos más dinámicos de la capital provincial.

El evento marcó el comienzo de un proyecto que busca ampliar la oferta residencial en una zona estratégica de la ciudad y reafirmó la apuesta de las empresas por el desarrollo urbano y la inversión inmobiliaria en Córdoba. Durante la presentación, los desarrollistas también anticiparon un nuevo emprendimiento que se construirá sobre calle Laprida, a pocas cuadras del primer proyecto.

Un edificio de 12 pisos

El edificio Alere tendrá 12 pisos y un total de 108 unidades residenciales, entre departamentos de uno y dos dormitorios y dúplex, diseñados con criterios de funcionalidad y calidad constructiva. El proyecto incorporará amplios ventanales y espacios pensados para aprovechar la luz natural, además de ambientes flexibles que permitan combinar vida cotidiana, trabajo y descanso.

El desarrollo también incluirá cocheras, locales comerciales y espacios comunes, entre ellos salón de usos múltiples, áreas de coworking, gimnasio, piscina con solárium, espacios para bicicletas, lavandería y sistema de seguridad las 24 horas.

Durante el acto participaron María Hojman, por Aisenson; Martín y Gabriel Teicher, en representación de Elyon Desarrollistas; y Carlos Casto y Cristian Corti, por Sancor Seguros Real Estate. Los directivos destacaron la importancia del trabajo conjunto y el compromiso de las compañías con el crecimiento urbano de la ciudad.

Un nuevo emprendimiento

En el mismo encuentro, las empresas presentaron los lineamientos de un segundo proyecto inmobiliario que se construirá en Laprida 140, entre avenida Vélez Sarsfield y Obispo Trejo.

El emprendimiento se desarrollará sobre un terreno de más de 1.300 metros cuadrados y contará con una superficie proyectada de 10.720 metros cuadrados. Se tratará de un edificio de usos mixtos, que combinará residencias de uno y dos dormitorios, cocheras, espacios comerciales y un gimnasio de marca premium a nivel nacional. El proyecto arquitectónico prevé un basamento urbano con una torre de perímetro libre, que ofrecerá vistas panorámicas de 360 grados, en línea con la tendencia de desarrollos residenciales de mayor escala en el sector.

Con ambos emprendimientos, las compañías buscan consolidar su presencia en Nueva Córdoba, un barrio que en los últimos años concentró gran parte de las inversiones inmobiliarias en la capital provincial.