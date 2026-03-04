El secretario de Ambiente respondió con dureza a una publicación libertaria

El secretario de Ambiente de la Municipalidad de Córdoba, Gabriel Martín, rechazó con dureza una publicación del medio La Derecha Diario que acusó al intendente Daniel Passerini de negarse a habilitar la empresa nuclear Dioxitec y de poner en riesgo 150 puestos de trabajo. El funcionario calificó el contenido como una “fake news total” y sostuvo que “no tiene absolutamente nada que ver con la realidad”.

La publicación señalaba que el jefe municipal estaría bloqueando la actividad de la firma por un supuesto enfrentamiento con el gobierno de Javier Milei. En diálogo con Radio Punto a Punto, en el programa “Es por acá”, Martín fue categórico: “No, es totalmente falso”. Y agregó: “Creo que ya estamos entrando en el terreno de la mala fe, de la operación política del golpe bajo”.

El secretario explicó que la situación de Dioxitec se remonta a una ordenanza de mediados de los años 80 que modificó el uso del suelo en la ciudad y dejó a la planta sin localización permitida en Alta Córdoba. Desde 2016, detalló, "la empresa mantiene su actividad en el marco de una causa judicial federal que autorizó prórrogas sucesivas mientras se concreta su traslado a Formosa".

“Lo que tiene que quedar en claro es que la última palabra la tiene el juez federal, no la tiene la municipalidad”, afirmó. En ese sentido, remarcó que las distintas gestiones municipales celebraron convenios temporales para permitir el funcionamiento de la planta mientras avanzaba la obra en la nueva ubicación.

150 empleados sin empleos

Respecto a la acusación de que el municipio podría dejar sin empleo a 150 trabajadores, Martín apuntó directamente contra la Nación. “Totalmente falso, acá lo que hay es una absoluta negligencia e irresponsabilidad del Estado Nacional”, sostuvo. Según explicó, en una reunión con directivos de la empresa le informaron que resta una inversión de 50 millones de dólares para finalizar la planta en Formosa, fondos que dependen del Gobierno nacional.

El funcionario reconoció que la compañía realizó inversiones para sostener la actividad en Córdoba: “Han hecho un plan de inversiones para sostener esta actividad hasta tanto tengan que erradicar la planta. Ellos nos plantearon a nosotros que en los últimos dos años vienen haciendo un plan de inversiones que va a terminar siendo de 10 millones de dólares aproximadamente, pero por una cuestión de que tienen que sostener la actividad en condiciones de seguridad necesarias para poder seguir funcionando”.

Además, precisó la composición accionaria de la firma. “Dioxitec es una sociedad anónima que tiene como socio al Estado Nacional en el 51%, a la Comisión Nacional de Energía Atómica que también es Estado Nacional en el 49% y a la provincia de Mendoza en un 1%”.

En relación con los controles ambientales, Martín sostuvo: “La municipalidad a través de su área de impacto ambiental viene exigiéndole los programas de impacto ambiental anuales y le venimos haciendo los controles que le tenemos que hacer”. También remarcó que intervienen otros organismos.

Sobre el vuelco de uranio, precisó que está regulado por la Autoridad Regulatoria Nuclear y afirmó: “Está permitido el volcamiento de uranio a las redes cloacales en un determinado porcentaje. Mientras ellos cumplan con eso, yo no les puedo objetar eso”.

Finalmente, Martín fue claro sobre la postura municipal: “No estamos dispuestos a firmar una nueva prórroga si no nos traen un plan realizable, controlable, auditable y cumplible para que de una vez por todas Dioxitec salga del centro de la ciudad de Córdoba”.