Caja de Jubilaciones de Córdoba: Nación duplica los giros, pero solo cubre una cuarta parte del déficit mensual

El ministro de Economía Luis Caputo confirmó que ANSES duplicará los giros mensuales a la Caja de Jubilaciones de Córdoba, de $5.000 a $10.000 millones, a partir de mayo. Sin embargo, Adrián Daniele, titular de la institución, relativizó el anuncio: el monto acordado representa apenas el 25% de un déficit que en enero rozó los $40.000 millones, mientras la deuda histórica acumulada que la Nación mantiene con la Caja supera el billón de pesos.

"Ya tenemos acordado con Córdoba la asistencia por la Caja de Jubilaciones. Acordamos que serán 10 mil millones mensuales. Nos hemos puesto de acuerdo", dijo, casi al pasar, el titular de la cartera económica de la Nación.

El acuerdo, ya firmado entre ambas administraciones, comenzará a regir a partir de mayo próximo y debe pasar por la Legislatura provincial para su aprobación. La decisión del gobierno de Javier Milei se concreta a punto de vencer el convenio anterior, sellado en el marco de la conciliación dispuesta por la Corte Suprema de Justicia, que establecía giros de $5.000 millones por mes.

El anuncio fue recibido con cautela en la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba. "Es un acuerdo para nosotros aceptable, pero claramente no termina de cubrir las expectativas y las pretensiones que tiene la Provincia", sostuvo su presidente en diálogo con el programa Punto y Aparte de Punto a Punto Radio 90.7. Y fue preciso en su diagnóstico: "Es un paliativo, no cubre todo el déficit, pero es al menos un gesto bueno”.

Los números expuestos por Daniele ilustran la magnitud del problema. Los $10.000 millones mensuales representan aproximadamente el 25% del déficit mensual de $40.000 millones que registró la Caja en enero de 2026, según precisó el funcionario.

El acuerdo renovado llega, además, con un trasfondo político que no pasó inadvertido. La decisión de incrementar los aportes a Córdoba se concretó después de la sugestiva ausencia de tres diputados cordobeses de Provincias Unidas -entre ellos el exgobernador Juan Schiaretti- en el debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. Desde ambos lados se negó un vínculo explícito entre ambos hechos, pero la coincidencia en los tiempos generó especulaciones en el escenario político nacional.

Una deuda que supera el billón de pesos

Más allá de los montos del nuevo convenio, la disputa de fondo entre Córdoba y la Nación involucra cifras considerablemente mayores. Daniele precisó que las estimaciones actualizadas del período 2020-2024 -el tramo que está judicializado ante la Corte Suprema- arrojan una deuda cercana al billón de pesos. "A eso habrá que sumar las diferencias de 2025, que recién se van a determinar a mediados de este año", advirtió.

Esta cifra contrasta con la que maneja el Tribunal de Cuentas de la provincia, que sitúa la deuda efectiva hasta el 30 de septiembre de 2025 en torno a los $246.000 millones. Daniele atribuyó la diferencia a una confusión conceptual: mientras el Tribunal contabiliza la deuda de la Caja con el Tesoro Provincial, la Caja reclama a ANSES el déficit que le corresponde cubrir por ley. "Ahí hay una confusión de parte del Tribunal de Cuentas", señaló.

La obligación de la Nación de solventar esos déficits tiene una historia larga: Córdoba decidió no transferir su sistema previsional a la órbita nacional en 1996 y desde entonces la ley obliga al Estado nacional a compensar el desequilibrio. Los giros se venían realizando con relativa regularidad hasta que, durante la gestión de Alberto Fernández, comenzaron a dilatarse. Con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada en diciembre de 2023, las transferencias se suspendieron formalmente.

Crisis estructural

Para Daniele, el conflicto con la Nación es solo una de las aristas de un problema más profundo. El presidente de la Caja apunta a una relación activo-pasivo que define como "inadecuada": por cada jubilado, el sistema cordobés cuenta con apenas 1,6 trabajadores activos que aportan, cuando la relación técnicamente sostenible debería rondar entre 3 y 4 a 1. A eso se suma el incremento de la expectativa de vida, que extiende el tiempo durante el cual cada beneficiario percibe su haber.

Córdoba no es el único distrito en esta situación. Son trece las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. Varias de ellas recurrieron también a la Corte Suprema con sus reclamos.