Se ejecuta la extradición de Peter Francis Kennedy a Colombia, acusado de turismo sexual de menores

Peter Francis Kennedy (65), de doble ciudadanía austríaca y estadounidense, fue extraditado desde Córdoba con destino a Colombia. El traslado comenzó ayer cuando viajó escoltado por integrantes de fuerzas federales, desde la cárcel de Bouwer a Buenos Aires. Mañana dejará nuestro país porque lo esperan gravísimas acusaciones por presunto turismo sexual de niñas formuladas por la justicia colombiana.

El trámite de extradición estuvo a cargo del juez federal 3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien resolvió favorablemente el pedido de Colombia en mayo del año pasado.

Juez federal ordenó extraditar a Colombia a Peter Francis Kennedy, acusado de promover turismo sexual con menores

Aquella orden no se ejecutó de inmediato porque Kennedy había instruido a la defensora oficial, Mercedes Crespi, a recurrir la resolución ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el acusado terminó desistiendo del último recurso que le quedaba. Hubo idas y venidas porque se arrepintió de no haber acudido a la máxima instancia, pero todos los intentos de revertir la extradición naufragaron.

Abuso y explotación sexual en un edificio icónico

La Justicia de Cali, Colombia, investiga a Kennedy por gravísimos delitos sexuales contra niñas menores de edad, algunas de 14 años o menos. El alerta de Interpol se emitió a nombre de Peter Francis Kennedy/Kharouta/Ali Zein. Uno de los puntos de encuentro hacia donde eran conducidas las adolescentes es la emblemática Torre de Cali.

Fue detenido el 2 de octubre de 2024 en el Barrio Chino en la ciudad de Buenos Aires. Antes había estado en nuestra ciudad para casarse con una cordobesa 35 años más joven que él. Se sospecha que usó el vínculo para adquirir la ciudadanía argentina. Había ingresado desde Brasil con una identidad falsa.

Inmediatamente tomó intervención el juez federal 3 de Córdoba Vaca Narvaja. Kennedy y fue alojado en la cárcel de Bouwer.