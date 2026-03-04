Ventas en alza y alquileres firmes: cómo cerró febrero el mercado inmobiliario en Córdoba

El mercado inmobiliario de Córdoba profundizó en febrero la recuperación de los valores de venta en dólares, con subas tanto mensuales como interanuales en casas y departamentos, mientras que el segmento de alquileres mostró incrementos en departamentos y estabilidad en casas, en un escenario de oferta todavía elevada tras los cambios regulatorios.

Los datos surgen del relevamiento elaborado en conjunto por la Universidad de San Andrés y Mercado Libre, a partir de las publicaciones activas en Mercado Libre Inmuebles durante febrero de 2026.

Venta: precios en dólares con tendencia positiva

En febrero, el precio mediano de venta en dólares por metro cuadrado registró variaciones intermensuales del 1,3% en casas y del 1,2% en departamentos, mientras que en oficinas se observó una leve baja del 1,1%.

En la comparación interanual, el comportamiento fue más contundente:

Casas: +11,1%

Departamentos: +13,0%

Oficinas: +11,4%

El análisis por zonas muestra que el sur de la ciudad lidera las subas. En casas, Córdoba Sur registró un alza interanual del 13,6%, la más alta entre los aglomerados. En departamentos, esa misma zona acumuló una suba del 19,6%, también la más elevada.

En el detalle por áreas para departamentos, las variaciones interanuales fueron del 14,1% en el Centro, 9,4% en el Este, 6,3% en el Norte y 10,9% en el Oeste.

En casas, el comportamiento fue más dispar: Centro (+2,7%), Este (+5,2%) y Sur (+13,6%) mostraron subas, mientras que Norte (-3,0%) y Oeste (-3,8%) reflejaron bajas interanuales.

En pesos corrientes, los precios por metro cuadrado acumulan alzas interanuales del 36,2% en departamentos y del 39,6% en casas.

Mercado en fase expansiva

El informe también destaca que, al comparar los valores actuales con el promedio móvil de los últimos seis meses, ambos segmentos se mantienen en una etapa de expansión.

“El mercado de casas a la venta se encuentra en alza desde mayo de 2025, mientras que el de departamentos se encuentra en alza desde diciembre de 2023”, señala el documento.

Esto implica que los precios actuales se ubican sistemáticamente por encima de su tendencia reciente, consolidando un ciclo alcista en el mercado de compraventa.

Alquileres: suba en departamentos y freno en casas

En el mercado de alquiler, la variación intermensual respecto de enero fue del 0,0% en casas y del 5,2% en departamentos, mientras que en oficinas alcanzó el 3,8%. En términos interanuales, los incrementos llegan al 39,6% en casas y al 36,2% en departamentos

Por zonas, los departamentos en alquiler subieron 6,5% en el Centro, 3,7% en el Norte y 3,9% en el Este, mientras que en el Oeste se registró una baja del 0,8%.

Uno de los datos más relevantes del relevamiento es la expansión acumulada de la oferta de alquileres desde noviembre de 2023, último mes de vigencia plena de la ley anterior.

En febrero de 2026, la cantidad de publicaciones activas en alquiler aumentó 90,0% en casas y 79,8% en departamentos respecto de ese momento

El informe vincula esta dinámica con los cambios legislativos y su posible impacto en la decisión de los propietarios de volver a ofrecer sus inmuebles. Sin embargo, advierte que la expansión habría encontrado un límite en el corto plazo: en febrero, la oferta cayó 13,3% en casas y 11,5% en departamentos en comparación con enero.

Los barrios más demandados

En cuanto a la demanda medida por visitas online, los barrios más buscados para compra fueron Centro, Nueva Córdoba y Alta Córdoba, seguidos por General Paz y Alberdi.

Para alquiler, el ranking lo encabezaron Alberdi, Nueva Córdoba y Centro, con General Paz y Alta Córdoba completando los primeros puestos.

Con precios de venta en dólares en alza sostenida, alquileres que aún muestran fuertes incrementos interanuales y una oferta que, aunque amplia, empieza a moderarse, febrero confirmó un mercado inmobiliario cordobés más activo que un año atrás, con diferencias marcadas según zona y tipo de propiedad.