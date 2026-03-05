El "Imperio" levanta vuelo: Río Cuarto suma una nueva frecuencia aérea a Buenos Aires

Río Cuarto refuerza su protagonismo en el mapa aerocomercial del interior del país. A partir del próximo mes de abril, la ciudad sumará una cuarta frecuencia semanal en su conexión directa con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este movimiento estratégico no solo amplía la oferta de asientos, sino que reconfigura los horarios para hacerlos más competitivos y funcionales a las necesidades del sector corporativo, comercial y educativo de la región.

Con la firma de este nuevo esquema, los vuelos operarán los días lunes, martes, jueves y viernes. El cambio resulta fundamental para la planificación de viajes de negocios y turismo, ya que las nuevas franjas horarias permitirán arribar a la Capital Federal cerca del mediodía. Esta modificación responde a un reclamo histórico planteado por la Cámara Hotelera Gastronómica y el Centro Empresario Comercial y de Servicios, quienes buscaban una logística más eficiente para el flujo de pasajeros.

Balance 2026: El turismo en Villa Carlos Paz generó un impacto económico de $449 mil millones

Un espaldarazo regional y político

El anuncio oficial se produjo tras la reciente visita del gobernador Martín Llaryora a la Capital Alterna. En su paso por el sur provincial, el mandatario ratificó la importancia de sostener la conectividad federal, especialmente en un contexto nacional donde se debate la rentabilidad de las rutas de cabotaje. Para el intendente Guillermo De Rivas, el acuerdo es una ratificación del peso propio de la zona, señalando que Río Cuarto fue uno de los primeros municipios en garantizar el sostenimiento de los vuelos mediante convenios específicos debido a su condición de potencia productiva.

La medida impacta de lleno en el Gran Río Cuarto y se extiende a todo el sur de Córdoba, fortaleciendo la integración territorial. El objetivo de la gestión local es consolidar la denominada "economía naranja", impulsando el crecimiento de la actividad académica, la hotelería, los servicios y todas aquellas industrias vinculadas al conocimiento y la creatividad que orbitan alrededor de la ciudad.

La ingeniería detrás del convenio

A pesar del crecimiento de la ruta, el sostenimiento de los vuelos requiere de una ingeniería financiera compartida entre el municipio, la provincia y la aerolínea de bandera. El convenio que garantizaba las tres frecuencias actuales tenía como fecha de vencimiento el próximo 31 de marzo, y en la previa circularon rumores sobre una posible reducción del servicio. Sin embargo, la gestión local no solo logró la continuidad, sino que consiguió anexar la cuarta frecuencia mencionada.

El acuerdo mantiene la modalidad de ocupación garantizada que Aerolíneas Argentinas implementa en diversos puntos del país desde 2024. Bajo este esquema, el municipio, con el apoyo de aportes provinciales, debe cubrir el costo de los asientos no ocupados en caso de que el vuelo no alcance el 80% de su capacidad. No obstante, las autoridades destacaron que durante el primer trimestre de 2025 la demanda de tickets fue inusualmente alta, lo que provocó que el subsidio estatal fuera significativamente menor al de temporadas anteriores, demostrando que el mercado local responde positivamente a la oferta aérea.