Balance 2026: El turismo en Villa Carlos Paz generó un impacto económico de $449 mil millones

En un contexto de fronteras abiertas y una fuerte tendencia por elegir destinos internacionales, debido al cambio favorable; Villa Carlos Paz resaltó sus indicadores de crecimiento y fidelidad durante la temporada 2026. La ciudad no solo mantuvo su volumen de visitas, con más de 450 mil turistas, sino que elevó el nivel de gasto e impacto económico, alcanzando una cifra total de $449.000 millones en el bimestre enero-febrero.

Este miércoles, el intendente Esteban Avilés presentó el informe del Centro Inteligente de Datos Turísticos en el Hotel Pinares Panorama. De esta manera los números ratifican la vigencia de la plaza con una tasa de fidelización alcanzó el 68%, lo que implica que casi 7 de cada 10 turistas eligieron regresar a la villa.

Más allá del volumen de visitantes, el dato que el Palacio 16 de Julio eligió subrayar fue la percepción de calidad. El índice de satisfacción del visitante subió a 4,8 sobre 5 puntos, con un 96% de los turistas calificando su estancia por encima de los 4 puntos. Palabras como “hermosa”, “increíble” y “limpia” fueron las más recurrentes en las encuestas de salida.

“Acá la responsabilidad por estos números de la temporada es de todos. Es la comunidad de Carlos Paz la que debe llevarse el aplauso. Esto habla de una comunidad solidaria, responsable y con conciencia turística. Somos los mejores anfitriones del país”, afirmó Avilés ante representantes de ASHOGA, la Cámara de Turismo y la AHT.

Radiografía del consumo: $449 mil millones

El impacto económico total contempla el derrame en hotelería, gastronomía, las más de 80 obras de teatro en cartelera, transporte y compras. Con una pernoctación promedio de 5,4 noches, la ciudad logró retener al visitante mediante una agenda que combinó naturaleza —con el lago San Roque y los ríos como protagonistas— e infraestructura de entretenimiento de primer nivel.

Indicadores clave de la temporada: