Jorge Riba: “La apertura llegó toda junta y hay que competir en serio”

En plena escalada discursiva entre el Gobierno nacional y el sector industrial, Jorge Riba sostuvo que la apertura comercial “llegó toda junta después de 30 años de cierre” y obligó a las fábricas locales a competir en condiciones mucho más exigentes. “Cuando abren y las fronteras desaparecen, la cosa se pone más espesa”, graficó, al comparar la escala de las pymes argentinas con fabricantes brasileños “10 o 20 veces más grandes”.

El debate se da luego de que la UIA emitiera un duro comunicado en el que retomó la frase del expresidente Carlos Pellegrini —“Sin industria no hay Nación”— y advirtió que muchas empresas atraviesan una situación crítica por la caída de la actividad, la presión fiscal y las dificultades de financiamiento.

El empresario industrial de alimentos, titular de Dulcor relativizó el factor sorpresa ante el nuevo escenario. A pesar de la dureza del momento, Riba mantiene una postura positiva, afirmando que el país puede salir adelante si se generan "formas asociativas", cadenas de valor eficientes y, fundamentalmente, si existe un "financiamiento de largo plazo" para quienes se animen a invertir.

Definió el contexto sin eufemismos: “El mercado es una guerra. Esto es una guerra comercial que vos tenés que salir a buscarla todos los días. No es para tranquilos ni para cómodos”. En ese marco, su estrategia es clara: más volumen para bajar costos unitarios.

“Si el mercado ajusta por volumen y vos no podés ajustar tu precio, te fundís”, resumió. Para eso, planteó invertir en automatización e inteligencia artificial y acceder a financiamiento de largo plazo que permita producir más y vender incluso “más barato en pesos y en dólares”.

Tributos provinciales y tasas municipales

El empresario también puso el foco en la estructura impositiva. Señaló que, más allá del debate macroeconómico, hoy los tributos provinciales y las tasas municipales impactan con fuerza sobre la competitividad, en un escenario donde el margen para trasladar costos a precios es cada vez más estrecho.

“Se han pasado muchos años sin poder acceder a herramientas”, agregó, en referencia a tecnología y financiamiento que —según su mirada— hubieran permitido llegar mejor preparados a esta etapa de apertura.

Con un mercado interno debilitado, fue categórico: “Acá se sale exportando”. Sostuvo que la clave será asociarse, generar economías de escala y animarse a competir afuera. Y cerró con una definición que sintetiza su mirada sobre el nuevo ciclo: “Te tenés que inventar todos los días”.