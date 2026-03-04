Mendiolaza reclama obras a la Provincia: "Somos la única localidad que no tiene ninguna"

La intendenta de Mendiolaza, Adela Arning, reclamó públicamente mayor respaldo del Gobierno provincial y pidió al gobernador Martín Llaryora una obra vial urgente: una colectora de 750 metros en el ingreso a la escuela más grande de la ciudad, donde asisten casi 900 alumnos. Según detalló, hoy el 50% de los estudiantes accede por la ruta, lo que representa un riesgo en términos de seguridad vial.

“Estamos esperando que este año nos toque”, sostuvo irónicamene Arning, al señalar que Mendiolaza no cuenta actualmente con obras financiadas por la Provincia. Si bien reconoció que existe “buen diálogo”, remarcó que necesitan que “pase a la acción” y planteó que sus vecinos también aportan impuestos como el resto de las ciudades que sí reciben infraestructura.

Intendente de Villa Allende sobre la disputa entre Villarruel y el Gobierno: "Comparto la apreciación de la doctora Bullrich"

En paralelo, defendió su gestión al destacar que el municipio alcanzó equilibrio fiscal y superávit, lo que permitió impulsar —según afirmó— el plan de obras más grande en la historia local. La prioridad está puesta en cordón cuneta y pavimentación para revertir el atraso estructural que se evidencia, especialmente, en épocas de lluvias.

Respecto a la administración del agua, indicó que trabajan junto a otros municipios en la conformación de un esquema común para definir reglamento y obras necesarias para mejorar el sistema. Además, confirmó que este año las tasas municipales aumentaron un 16%, con el objetivo de sostener el plan de gobierno y continuar con la modernización administrativa.