UNC: docentes universitarios paran por una semana y se encaminan a una medida "por tiempo indeterminado"

La Asociación de los Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC) convocó a un paro de una semana sin asistencia a los lugares de trabajo y se encaminan a una medida de fuerza "por tiempo indeterminado".

"Las y los trabajadores docentes llevamos dos años sosteniendo a las universidades en condiciones absolutamente inviables. No podemos continuar soportando la hostilidad económica, simbólica y política del gobierno", señala un comunicado del gremio.

"Es inaceptable la naturalización del trabajo precarizado y mal pago, que deteriora nuestra condiciones de vida como nunca antes y nos lleva al vaciamiento de las universidades que son orgullo nacional. No vamos a bajar los brazos. Nos sobra vocación, nos falta llegar a fin de mes. En estas condiciones nos encaminamos a la paralización total de actividades por tiempo indeterminado", agrega el documento.

Paro entre el 16 y el 21 de marzo

"Convocamos al paro total de actividades en la semana que va del lunes 16 al sábado 21 de marzo. Sin asistencia a los lugares de trabajo, suspendiendo todas las tareas de docencia, investigación y gestión. La medida fue resuelta por el plenario de nuestra federación nacional, Conadu, a partir de los mandatos elaborados en las asambleas y consultas realizadas por la treintena de gremios de base que integran la federación", precisa el texto de ADIUC.

"Paro por tiempo indeterminado"

Además la continuidad y profundización del reclamo durante el primer semestre serán definidas en el Congreso de Conadu, que se realizará los días 12 y 13 de marzo.

"Los congresales de ADIUC, insistirán con el mandato elaborado en la asamblea de afiliados/as: paro por tiempo indeterminado desde el 16/3", enfatiza el sindicato docente.

"Las otras medidas a considerar en el Congreso de Conadu (12 y 13/3) son centralmente dos: parar una semana por mes, o realizar paros de duración creciente con periodicidad mensual, hacia el paro total de actividades por tiempo indeterminado", indica el documento.

El conflicto

Los docentes denunciaron que los “salarios deberían haber aumentado un 55% en febrero para recuperar el poder de compra que tenían en noviembre de 2023” y que “el gobierno pretende arreglarnos con un 12% en 3 cuotas (que se terminarían de pagar a fin de este año) y sin ofrecer ningún mecanismo de recomposición frente a la inflación de 2026”.



“El proyecto del gobierno tampoco recompone la garantía salarial que está congelada hace un año, por lo que una enorme cantidad de docentes universitarios aún hoy cobra 250.000 pesos. Recordemos que la garantía salarial se negociaba en la paritaria nacional docente, que este gobierno nunca convocó, hasta el lunes pasado. Allí, finalmente se sentó con los gremios docentes, a los que no ofreció ningún aumento”, subrayó el gremio docente.

“En este marco, insistimos: la única solución para el conflicto universitario es el cumplimiento de la ley vigente. La Ley de Financiamiento Universitario no se toca, se cumple. La Universidad no se rinde”, concluye el comunicado.