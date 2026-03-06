Landia abre sus puertas en Córdoba: el nuevo predio para eventos masivos debuta con El Kuelgue y Q’ Lokura

Córdoba sumará desde este fin de semana un nuevo espacio destinado a espectáculos y encuentros de gran escala. Se trata de Landia, un predio de 16 hectáreas ubicado en Ciudad Empresaria que fue desarrollado desde cero para recibir festivales musicales, eventos corporativos y experiencias masivas al aire libre.

El espacio abrirá oficialmente el sábado 7 de marzo con un festival que reunirá a dos propuestas musicales muy diferentes entre sí: el rock alternativo de El Kuelgue y el cuarteto de Q’ Lokura.

El proyecto es impulsado por Sovo Entertainment y En Vivo Producciones, la firma responsable de grandes eventos como el festival Cosquín Rock. Según explicó uno de los productores, Iván Jabif, el objetivo es crear un espacio que pueda convertirse rápidamente en un nuevo punto de referencia para la industria del entretenimiento en Córdoba.

Landia está ubicado en la intersección de la Ruta E53 y Av. Padre Luchesse, dentro del complejo de Ciudad Empresaria, a pocos minutos del aeropuerto Taravella. La elección de ese punto responde a un criterio estratégico: permitir un acceso rápido tanto desde la ciudad de Córdoba como desde el área metropolitana.

El predio cuenta con 16 hectáreas de superficie total y tiene habilitación para albergar hasta 15.000 personas en futuros eventos. “Es un proyecto que se construyó desde cero con la idea de que sea versátil. Puede recibir festivales de música, eventos empresariales o encuentros sociales de gran escala”, explicó Jabif.

Aunque en la inauguración se utilizará solo una parte del terreno, la planificación contempla ampliar el uso del espacio en futuras producciones.

Un debut con mezcla de públicos

Para su lanzamiento, la organización optó por una grilla que busca integrar públicos diferentes dentro de un mismo festival.

La jornada comenzará con la propuesta musical de El Kuelgue, banda vinculada al circuito del rock alternativo e indie que suele formar parte de producciones de gran convocatoria. Hacia la noche, el cierre estará a cargo de Q’ Lokura, uno de los grupos más populares del cuarteto actual.

“La idea es que convivan dos públicos distintos. Arrancar con un clima más ligado al rock y terminar con una gran fiesta de cuarteto”, explicó el productor. El evento comenzará a las 18 horas y, según los organizadores, la venta de entradas se acerca al sold out.

Alianza estratégica para el desarrollo

Landia es el resultado de una alianza entre dos actores importantes del circuito de espectáculos. Sovo Entertainment y En Vivo Producciones. A partir de este acuerdo, todos los espectáculos que se realicen en el lugar estarán producidos bajo este esquema de colaboración.

“Cuando vieron el predio y el concepto, desde En Vivo se entusiasmaron mucho con el proyecto. La idea es trabajar juntos en toda la programación futura”, señaló Jabif.

Experiencia del público

La propuesta del espacio apunta a ofrecer una experiencia integral para el público, más allá del show musical.

El predio contará con estacionamiento propio, un sector gastronómico con food trucks (Alta Milanga, Parri Vegana, Familiglia, Kansas, entre otras propuestas), espacios de descanso para quienes quieran alejarse momentáneamente del escenario.

Entradas y sectores

Los tickets se comercializan a través de Edén Entradas y cuentan con diferentes modalidades de acceso.

En la última etapa de venta (Tanda 3), los valores son:

General: $40.000

$40.000 Fanatic: $85.000 (ubicación preferencial cerca del escenario)

Un nuevo polo para el entretenimiento

Con este lanzamiento, Córdoba suma un nuevo predio diseñado específicamente para espectáculos al aire libre y eventos de gran convocatoria.

Para sus organizadores, Landia aspira a consolidarse en el corto plazo como un nuevo nodo para festivales, shows nacionales e internacionales y encuentros empresariales, ampliando la infraestructura disponible para la industria del entretenimiento en la provincia.