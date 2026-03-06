Pizza con tarjeta de crédito: el tuit viral que divide opiniones entre estrategia financiera y sobreendeudamiento

"Por tercera vez en los últimos diez días personas distintas PAGARON UNA PIZZA con tarjeta de CRÉDITO". No había opinión, no había análisis. Solo la observación de un hecho que, en otro contexto, sería trivial. En la Argentina de 2026, se convirtió en un espejo.

El tuit acumuló más de 5,6 millones de visualizaciones en menos de 48 horas. Las respuestas se dividieron entre quienes vieron en esa pizza pagada con plástico la señal de una crisis y quienes, desde el otro extremo, la consideraron una decisión financiera completamente racional. Ambas lecturas, explicaron los economistas consultados, son correctas. Depende de quién pague.

El economista Martín Tetaz fue uno de los primeros en salir a contextualizar el debate. En diálogo con Punto a Punto Radio de Córdoba, Tetaz defendió el uso sistemático de la tarjeta de crédito para gastos cotidianos siempre que el pagador cuente con los fondos para cancelar el total al vencimiento.

"Lo razonable es que pagues todo lo que puedas con tarjeta de crédito y después canceles en un pago, sobre todo cuando las tasas de interés están subiendo y cuando, por lo tanto, las billeteras virtuales te pagan más", explicó Tetaz.

La lógica es la siguiente: si una billetera virtual rinde alrededor del 30% anual, mantener el dinero depositado mientras se difieren los gastos cotidianos al vencimiento de la tarjeta genera un rendimiento adicional que, acumulado a lo largo del año, equivale aproximadamente a un 10% del salario mensual. "Es un numerito como para hacer un regalito a fin de año", ilustró.

¿Adiós al asado?: "La gente busca lo más barato hoy en día"

La condición excluyente, sin embargo, es la disciplina. "En la tarjeta de crédito, lo que hay que tener claro es que nunca tenés que tratar de financiarte en términos de pagar más allá del vencimiento. Porque si ocurre eso, el costo financiero total (CFT) de la tarjeta es superior al 100%, es escandalosamente alto en Argentina y rápidamente entrás en un problema grave", advirtió Tetaz.

El economista también señaló la trampa psicológica que opera en muchas familias: la creencia de que las dificultades son transitorias.

"El tipo dice: 'Se aceleró un poco la inflación en enero, me cayó un poco el salario, pero ahora me entra el aumento en marzo, ahora baja la inflación'. Hay gente que se anima a pagar con tarjeta pensando que no va a tener problemas y después acumula el saldo porque no le mejora el salario y porque la inflación no baja. Llevamos 7 meses consecutivos de suba de la inflación", alertó.

Los números que no mienten

El debate en redes no es meramente discursivo: tiene correlato en los datos del Banco Central. El ratio de irregularidad de las familias se situó en el 9,3% al finalizar diciembre de 2025, más del triple del nivel registrado en el mismo mes de 2024, cuando la morosidad de los hogares se ubicaba en el 2,5%.

Un informe del Banco Provincia reveló que el financiamiento promedio pasó de representar 1,5 salarios a 2,5 salarios al cierre del año pasado. Las familias se endeudaron por el equivalente a un salario completo durante 2025.

Casi la mitad de los argentinos usa la tarjeta de crédito para comprar alimentos, según la UBA

El informe del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) señala que "la morosidad del endeudamiento familiar y de las pequeñas y medianas empresas se sigue incrementando mes a mes", y que la irregularidad en tarjetas de crédito pasó del 1,9% al 9,3% en el último año.

En el segmento de las fintech y billeteras electrónicas, el problema es aún más agudo: la morosidad en créditos personales automáticos trepa al 29% del total del saldo, según datos del Banco Central a diciembre de 2025.

Ponce: la formalización tiene un costo

El economista Miguel Ponce aportó una lectura estructural al fenómeno. Para Ponce, el avance del plástico sobre el efectivo en compras cotidianas -incluso en una pizza- tiene un costado positivo: la formalización de la economía. Sin embargo, advirtió que ese proceso entraña un riesgo si no va acompañado de condiciones crediticias razonables.

"Cuanto más gente utilice la tarjeta, vamos formalizando, achicando los grados de informalidad de nuestra economía", señaló Ponce. Pero agregó que el proceso exige una contrapartida: "Habría que tratar de complementar la creciente formalización de nuestra economía con la ventaja que debiera ser que bajaran las tasas, obviamente. Si no, día a día la calidad de vida nuestra va a seguir deteriorándose".

El tuit funcionó, en definitiva, como un test de Rorschach económico. Para quien cobra su sueldo, tiene encendida la billetera virtual y cancela el resumen al vencimiento, pagar una pizza con tarjeta de crédito es una microoptimización financiera completamente racional. Para quien no llega a fin de mes, es el primer escalón de una espiral de deuda con tasas superiores al 100% anual.

El problema, según Tetaz, es que en Argentina de 2026 ambas personas pueden estar sentadas en la misma mesa.