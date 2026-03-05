Tributarista advirtió por el posible fin del monotributo: "Hay un interés del Estado por terminar con este régimen simplificado"

El tributarista cordobés Marcos Sequeira advirtió sobre el eventual fin del monotributo y el pase de todos los contribuyentes al régimen general de ARCA.

¿Fin del monotributo?

"Lo que hay en el fondo de esto es un interés del Estado por terminar con este régimen simplificado de pago de los impuestos federales y en algunos casos también con la dirección de los provinciales como Córdoba y algunos municipios", explicó el especialista.

Además señaló que el objetivo es que "todos los contribuyentes pasen al régimen general y por supuesto resulta mucho más oneroso”.

“Esto se viene dando en primer término por la falta de actualización de los valores", agregó en declaraciones al programa “6 en punto” de “Punto a Punto Radio (90.7)”.

Respecto a la situación de las escalas, el abogado puntualizó que los parámetros actuales "eran muy distintos cuando se establecieron hace 30 años cuando se sancionó la ley de monotributo”.

“Han venido quedando hacia afuera y lo que está haciendo ahora la ARCA es excluyendo, haciendo uso de facultades, pero que son facultades de dudosa constitucionalidad, está excluyendo a los contribuyentes directamente del régimen de monotributo o bien los está cambiando de categoría", aseguró en diálogo con el periodista Julio Kloppenburg.

Defensa

"Lamentablemente la ley establece un mecanismo de defensa que es muy poco útil porque se presenta un recurso ante la propia administración que se llama de disconformidad y una vez agotado el trámite administrativo se puede ir a la justicia", precisó Sequeira.

Sin embargo aclaró que aunque en el ámbito federal se puede lograr éxito, "habrá que estar 5 años litigando y eso no lo hace en general la mayoría”.

“Así que se especula con que aunque el mecanismo sea inconstitucional, aunque esté mal excluido, que la mayoría no va a a discutirlo", expresó el tributarista.

En cuanto al impacto económico de ser desplazado al régimen general, el experto sostuvo que "absolutamente se le encarece muchísimo este el monto a la seguridad social es muy superior, la obra social, el costo también es muy superior y bueno, el impuesto a las ganancias y el IVA que va a pagar mensualmente y que antes no lo hacía es todo un problema".

En consecuencia manifestó que "significaría otro juicio en contra del Estado que llevaría 10 años mínimo y que cuando termine, si algún día termine en la Corte y está vivo el contribuyente, él o sus herederos, van a cobrar con un título público a 20 años".

Fiscalización

Al referirse a las fallas de fiscalización, Sequeira denunció que existen "muchos empresarios grandes que están dentro del monotributo”.

“Hay muchos contribuyentes que tienen capacidad contributiva mayor, pero de alguna manera le esquivan el bulto creando sociedades fantasmas". Pero enfatizó que "eso no significa, como se hizo usualmente, que paguen justos por pecadores”.

“Lo que tendría que hacer la administración es ser más eficiente en esos casos, en excluir a esos contribuyentes que no debieran estar en el patrón del monotributo", consideró.

Sobre las posibles consecuencias de esta política oficial, el tributarista alertó que la desaparición del régimen "va a traer informalidad”.

“Porque pienso que no se va a poder pagar y consecuentemente lo que ahora te está llevando al Estado, ARCA en dinero, en concepto de todo, de seguridad social, de impuesto a las Ganancias, etcétera, va a dejar de entrar al Estado porque van a entrar en informalidad", concluyó Sequeira.