Argentina reclama por Germán Giuliani: su hermana denunció que sigue detenido en Venezuela pese a tener orden de excarcelación

En medio de las gestiones diplomáticas para la liberación de extranjeros detenidos en Venezuela, la familia de Germán Giuliani denunció que el argentino continúa preso pese a contar con una orden de excarcelación. Así lo expresó su hermana, Vanesa Giuliani, en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7), donde describió la incertidumbre que atraviesa la familia.

Según relató, su hermano lleva más de nueve meses detenido y, aunque ya se iniciaron pasos para su liberación, aún no fue puesto en libertad. “Mi hermano está detenido en Venezuela hace más de 9 meses y tiene hace una semana una orden de excarcelación y lo ha revisado la Cruz Roja para ser liberado, pero todavía sigue ahí, con incertidumbre porque no entendemos cómo son los procedimientos”.

La familia explicó que la situación se volvió aún más dolorosa después de que otro argentino fuera liberado recientemente, lo que había generado expectativas. “Fue muy cruel para nosotros. Él estuvo esperanzado, se sintió muy contento cuando se enteró que liberaron a Gallo porque le da esperanzas, pero la esperanza se va marchitando día a día porque él sigue allá”.

Vanesa Giuliani sostuvo que, desde su perspectiva, tanto las detenciones como las liberaciones se están resolviendo sin criterios claros. “Sentimos que así como las detenciones fueron arbitrarias, las liberaciones también están siendo arbitrarias”.

“Ayer escuchamos la declaración de Pablo Quirno, que también tuvimos una reunión con él, y siempre nos dicen lo mismo: que están día a día trabajando”. Sin embargo, remarcó que la situación diplomática entre Argentina y Venezuela dificulta las gestiones directas. “Sabemos la situación que tenemos con Venezuela como país y entendemos que no hay diálogo entre Argentina y Venezuela”.

Ante ese escenario, planteó que podría ser necesario recurrir a intermediarios internacionales. “Entiendo también que se tendría que buscar interceder por alguna otra embajada”.

“Nos sentimos una ficha de cambio”

“La verdad que fue una sorpresa. Me dolió mucho porque me hizo sentir realmente lo que somos. Es muy feo sentirse ficha de cambio”. La mujer explicó que, si bien se alegró por la liberación del gendarme, la situación profundizó la sensación de injusticia. “Reducen la vida de una persona a una ficha de cambio, a una decisión política”.

En ese sentido, insistió en que su hermano es inocente y cuestionó el funcionamiento del sistema judicial venezolano. “El régimen dice que mi hermano tiene una causa. Son causas armadas, sin proceso legal, sin derecho a la defensa, sin pruebas”.

Giuliani remarcó que su hermano sería actualmente el único ciudadano argentino que permanece detenido en Venezuela. “Es el único argentino que queda”.

Además, advirtió que la situación no afecta solo a ciudadanos argentinos. “Hay aproximadamente 50 extranjeros y centenares de personas en la misma situación que mi hermano en Venezuela en este momento”.

La familia espera que las gestiones diplomáticas avancen y que se cumpla la promesa de liberar a los detenidos. “Espero que pongan la vista en lo que pasa y que liberen de verdad como dijeron el 8 de enero, que iban a liberar a todos”.