Juzgan a una mujer por las lesiones de su bebé de dos meses: ¿Fue maltrato infantil o accidente doméstico?

Este viernes 6 de marzo están previstos los alegatos ante la Cámara 1a del Crimen en el juicio que se sigue a Stella Natalia Sánchez (43) por las lesiones que recibió su hijo el 14 de marzo de 2014 en su casa de Santa Rosa de Río I.

Alrededor de las 21,30 el bebé de dos meses sufrió una grave caída. Ella lo llevó al hospital, recibió las primeras atenciones y luego fue trasladado al Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba. Según las pericias, las lesiones observadas eran compatibles con sacudidas, golpes y caída al piso en forma intencional.

El niño quedó con secuelas neurológicas severas, trastorno motor, del habla, sin poder deglutir normalmente, isquemia cerebral, entre muchas otras patologías. Hay que agregar que había nacido en forma prematura por lo que quedó internado en incubadora sus primeros 23 días de vida. Actualmente está al cuidado de familiares de la rama paterna.

Sánchez declaró mientras se investigó el hecho. Explicó que había colocado al bebé en un huevito sobre un ángulo de la mesa del living y que por un descuido cayó accidentalmente al piso.

¿Maltrato o accidente?

El debate oral en la Cámara 1a. se centra en un aspecto clave del hecho: qué pasó aquella noche, si el pequeño de dos meses pudo moverse al punto de hacer caer el huevito que lo contenía, si el perro de la casa movió la sillita con sus patas y provocó la caída o si hubo una intervención directa de la madre. En la casa no había otras personas.

La fiscal de Cámara, Milagros Gorgas, planteó en la última audiencia “un hecho diverso”. Stella Natalia Sánchez -defendida por el abogado Hugo Luna- llegó acusada de lesiones gravísimas agravadas por el vínculo. Luego de escuchar testimonios y analizar informes periciales, la fiscal planteó un posible dolo eventual.

De recibir una condena por lesiones gravísimas agravadas por el vínculo con dolo eventual podría significar una pena de ejecución condicional.

La familia paterna, en cambio, sostiene que debe haber prisión efectiva porque la figura prevé pena de cárcel de entre tres y 15 años.

Dos quebraduras en el cráneo

Como en todos estos juicios, los informes periciales son clave para entender la mecánica con que se produjeron las lesiones. Es la única prueba palpable del episodio ocurrido hace 12 años. Pero también genera diferentes hipótesis.

PERITOS. Declararon en el juicio y analizaron diferentes hipótesis de la mecánica de la caída para provocar las lesiones en el bebé.

En este caso, por ejemplo, en los 12 años transcurridos desde que sucedió el hecho se destruyó el huevito o silla desde donde habría caido el niño.

Durante la instrucción del expediente intervino el Comité de Maltrato Infantil que consideró que había elementos suficientes para sostener que las lesiones no fueron accidentales.

En la última audiencia declararon peritos. Uno de ellos explicó que los golpes de la envergadura que sufrió el bebé requieren de “gran energía”. Explicó que sucede en caídas de grandes alturas -acá fue de sólo 90 centímetros-, o por impactos en accidentes de tránsito.

El niño presentó dos grandes fracturas craneales. Si es un único golpe, debe ser de una energía tal que provoque la doble fractura bilateral, en dos puntos diferentes de la cabeza.

Sin embargo, otro de los puntos del informe dejó plantada la duda respecto a que la fragilidad del bebé, la presencia de un objeto como la sillita o la intervención del perro podrían haber causado la caída y provocado múltiples lesiones.

Jornada clave

Este viernes 6 de marzo comenzarán los alegatos. Pero, antes hay que esperar la tesitura que asumirá el abogado querellante Gustavo Núñez, por parte del padre del niño. Es probable que solicite la nulidad del hecho diverso que planteó la fiscal..

El tribunal deberá resolver el incidente de inmediato porque el juicio debe definir antes de los alegatos y la sentencia por qué hecho y calificación legal se acusa a la mujer. El dilema por el momento es si fue un actuar con dolo eventual (la mujer debió representarse que el niño podría caer por el lugar donde lo dejó solo) o si directamente lo sacudió, golpeó y tiró al piso.

Antes del juicio la mujer intentó ir a un juicio abreviado ofreciendo ocuparse de algunos aspectos de la manutención del niño a cambio de una pena de prisión condicional que le permita seguir trabajando. Esa posibilidad fue rechazada por la querella y por eso se abrió el debate oral.