Alta Gracia: Centro Integral de saneamiento Ambiental (CISA)

AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL DIGITAL CAPÍTULO V - LEY PCIAL. Nº 10.208 – ART. 8 LEY PCIAL. Nº 10.618 PROYECTO: “CENTRO INTEGRAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL CISA PARA LA RECEPCIÓN DE PRODUCTOS PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR ALTA GRACIA-MUNICIPALIDAD”
AUTORIDAD CONVOCANTE: Secretaría de Desarrollo Sostenible de la provincia de Córdoba. PROPONENTE: Municipalidad de Alta Gracia. OBJETO: Estudio de Impacto Ambiental “CENTRO INTEGRAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL CISA PARA LA RECEPCIÓN DE PRODUCTOS PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR ALTA GRACIA-MUNICIPALIDAD” , Expte N°0918-036472/2026, a ubicarse a ubicarse en la localidad de Alta Gracia, Departamento Santa María,Coordenadas Geográficas: Lat.: 31°40'18.45'' S - Long.: 64°25'12.9'' O. conforme a la documentación y demás información disponible en https://participacion.cba.gov.ar. FECHA, HORA Y LUGAR DE AUDIENCIA: 30 de marzo de 2026 a las 10:00 hs
Link Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81884062296?pwd=bbJzkFOtIUNdkjGantXfGzDe97fhax.1
ID de reunión: 818 8406 2296
Código de acceso: 402233
PLAZO LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 28 de marzo de 2026 a las 10:00 hs. a través de la Plataforma https://participacion.cba.gov.ar (Nivel CIDI 2 requerido). OBSERVACIÓN: el ciudadano podrá inscribirse una sola vez en calidad de Asistente o Expositor; luego de efectuada la opción no podrá cambiarla. VISTA DEL EXPEDIENTE: el interesado deberá requerir a [email protected] hasta 2 días hábiles previos a la realización de la Audiencia. Autoridades de la Audiencia: PRESIDENTE Ab. Ma. Eugenia Ciacci, DNI N° 36.554.263; PRESIDENTE SUPLENTE Lic. Valentina Vergnano DNI N° 35.177.640 y como ESCRIBIENTE la Tec. Nadia Riga DNI N° 29.202.309, sin perjuicio de la intervención de otro personal y/o autoridades de la Secretaría en caso que sea necesario.