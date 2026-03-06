Llaryora pagará un bono de ayuda escolar de $125 mil a los estatales

El gobernador de Córdoba Martín Llaryora anunció el pago de un bono de ayuda de 125 mil pesos por cada hijo en edad escolar de los estatales provinciales.

El bono, que no fue informado oficialmente, se pagará este sábado 7 de marzo, según publicó "Comercio y Justicia".

Bono de ayuda escolar para empleados públicos provinciales

La medida se conoció de un modo sorpresivo mediante un breve comunicado que llegó a los correos electrónicos de cada uno de los agentes públicos provinciales.

Además se produce en medio de la paritaria con la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), que anunció un paro de 24 horas para el próximo miércoles 11 de marzo, si no se alcanza un acuerdo antes, luego de que rechazara la propuesta salarial de la Provincia.

El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) emitió en la noche del jueves un comunicado en el que reclama "aumentar las asignaciones familiares ya".

"Por ayuda escolar se pagó $17.362 por hijo en la liquidación de febrero, para los agentes con sueldo bruto menor a $2.297.176. En el caso de discapacidad, el monto es el mismo, pero sin tope de remuneración", indica el documento.

Y luego agrega: "Gracias al reclamo y gestión del SEP frente a los descuentos excesivos del Banco de Córdoba, se informa que el próximo *sábado 7 de marzo* se realizará el pago de la asignación escolar correspondiente a la suma de $125.000. Lo cobran los mismos agentes y por la misma cantidad de hijos que cobraron en febrero".

Además el gremio confirmó que "se ha solicitado al Gobierno Provincial que no se efectúen descuentos sobre dicha asignación, y se reitera el reclamo por los descuentos arbitrarios aplicados por el Banco de la Provincia de Córdoba, tanto en asignaciones de cuota alimentaria, o discapacidad, los cuales afectan significativamente el poder adquisitivo de los agentes afectados".