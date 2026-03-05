Brenda Austin busca impulsar una ley de garantía salarial para docentes en Córdoba

La legisladora provincial de la Unión Cívica Radical, Brenda Austin, impulsa en la Legislatura de Córdoba un proyecto de ley para establecer un piso salarial docente con actualización automática por inflación. La iniciativa busca tratarse sobre tablas y plantea crear una cláusula de garantía salarial basada en el Índice de Precios al Consumidor que se actualice mes a mes para recomponer el poder adquisitivo del sector educativo.

En diálogo con Punto a Punto Radio, en el programa “Es por acá”, Austin explicó: “Lo que estamos buscando crear con esta ley es una cláusula de garantía salarial que establezca un índice de aumento por IPC que sea actualizable automático mes a mes, pero que además recomponga lo que han perdido los docentes de Córdoba en los últimos años”. En ese sentido, señaló que “si mirás para atrás vas a ver que han tenido una pérdida del orden del 39% y, si mirás solo el gobierno de Martín Llaryora, de un 10,5%”.

La legisladora sostuvo que el deterioro salarial impacta directamente en la situación social del sector. “Esto obviamente coloca a gran parte de los docentes por debajo de la línea de pobreza, por debajo de las canastas básicas alimentarias”, afirmó.

Austin indicó además que el proyecto apunta a dar previsibilidad en las discusiones salariales al inicio del ciclo lectivo. “Creemos que es necesario romper un poco esta lógica que tenemos cada comienzo de clases, donde los rehenes son los niños”, señaló, y agregó que la iniciativa busca “dar previsibilidad y generar una paritaria con una oferta razonable”.

La propuesta también incorpora el principio de “intangibilidad de las remuneraciones”. “Lo que hemos visto es que ha pasado casos donde ya se acordaba un aumento con el gremio y casi simultáneamente establecían la creación de un nuevo descuento”, explicó. Según detalló, esto genera situaciones donde “te doy por un lado y te quito por el otro”, por lo que planteó la necesidad de “un blindaje legal, una protección legal en los salarios de los docentes”.

Austin también cuestionó la política salarial provincial al comparar la evolución de los ingresos del Estado con los salarios docentes. “En el mismo período mientras los salarios de los docentes bajaban cerca de diez puntos, la recaudación subía nueve puntos”, afirmó. Para la legisladora, esto evidencia “una discusión de prioridades”, y sostuvo: “La provincia está recaudando más y nosotros creemos que eso tiene que mejorar las condiciones de la educación que reciben los chicos”.

En ese marco, remarcó que la legislación vigente fija un piso de inversión educativa. “La ley de educación provincial obliga al gobierno a destinar el 35% de su presupuesto a educación y eso no se está cumpliendo”, sostuvo.