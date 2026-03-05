Ya no se puede ocultar más: Desarrolló una web para revelar como votaron los Diputados y Senadores cada Ley

La plataforma comovoto.dev.ar permite conocer cómo votó cada Diputado o Senador, su presentismo y su alineamiento político a lo largo del tiempo. La herramienta fue desarrollada por el investigador del CONICET Rodrigo Quiroga con el objetivo de facilitar el acceso ciudadano a información legislativa.

El docente universitario explicó que la iniciativa nació como una necesidad personal de acceder de manera rápida a información que ya es pública, pero que suele ser difícil de encontrar en los sitios oficiales del Congreso. “Surgió como una necesidad propia, tener alguna manera de buscar de manera fácil, rápida, accesible cómo había votado algún legislador en particular o cómo se había votado alguna ley”, señaló.

Ya no se podrá ocultar más el voto

La plataforma permite realizar búsquedas por legislador o por ley. En el primer caso, ofrece datos sobre el historial parlamentario, cantidad de mandatos, nivel de presentismo en las sesiones y la evolución de su alineamiento político a lo largo de los años. También incluye el detalle de las votaciones no solo en general, sino incluso artículo por artículo en determinadas normas.

Quiroga explicó que toda la información se construye a partir de las actas oficiales de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y del Senado de la Nación Argentina. Sin embargo, sostuvo que la consulta directa en esos portales suele ser compleja para el usuario promedio, por lo que su proyecto busca simplificar el acceso a esos datos.

El investigador remarcó que el objetivo es contribuir a que los ciudadanos cuenten con más información al momento de votar. “La idea es que a la hora de ir a votar la próxima vez ese voto sea más informado, y eso obviamente eleva la calidad democrática”, afirmó.

Otro aspecto central del proyecto es que está desarrollado con código abierto, lo que permite que cualquier persona pueda reutilizar la base del sistema para crear herramientas similares destinadas a analizar votaciones en legislaturas provinciales o concejos deliberantes municipales.

Para la programación del sitio, Quiroga utilizó asistencia de inteligencia artificial. En particular, trabajó con el modelo Claude como apoyo en el desarrollo del código. De acuerdo con su experiencia, una tarea que años atrás le hubiera llevado varios meses pudo completarse en aproximadamente 20 horas de trabajo con la ayuda de esta tecnología.