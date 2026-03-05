Así es "Mi Docta": la app municipal que promete revolucionar los trámites en Córdoba

La ciudad de Córdoba presentará en los próximos días Mi Docta, una nueva aplicación municipal que busca cambiar la forma en que los vecinos realizan trámites y acceden a servicios públicos. Desarrollada con tecnología y talento propio del municipio, la plataforma concentrará en un solo entorno digital cerca de 300 gestiones administrativas, con el objetivo de simplificar procesos, reducir tiempos y avanzar hacia un Estado más ágil.

El desarrollo fue impulsado por la Municipalidad de Córdoba como parte de su estrategia de modernización. La aplicación permitirá iniciar trámites, seguir expedientes, cargar documentación, pagar tasas y recibir notificaciones desde el celular o la computadora, evitando traslados y filas en oficinas públicas.

Uno de los aspectos que el municipio destaca es que Mi Docta fue creada con desarrollo propio, lo que permitió diseñarla específicamente para las necesidades de la gestión local y escalar sus funciones de manera progresiva. La plataforma integra sistemas que antes funcionaban de manera separada, entre ellos herramientas de identidad digital como VeDi y diferentes bases administrativas.

300 trámites concentrados en una App

En términos operativos, el sistema apunta a que la mayoría de los trámites municipales puedan realizarse de manera completamente digital. Según el plan de implementación, solo un número reducido de gestiones seguirá requiriendo presencialidad, mientras que el resto migrará gradualmente al nuevo entorno digital.

La plataforma también incorporará firma digital, expediente electrónico y un sistema de documentación única, para que los vecinos no tengan que volver a presentar la misma información en cada gestión. De esta manera, el municipio busca aplicar el llamado “principio de única vez”, reduciendo la burocracia y acelerando los tiempos administrativos.

IA en la gestión municipal

Además, el sistema sumará herramientas de inteligencia artificial para automatizar procesos como la validación de documentos, la generación de formularios y la atención de consultas mediante asistentes digitales.

Ignacio Gei anticipa que antes de fin de mes estará lista la app para registrar a los conductores de aplicaciones de movilidad en Córdoba

La implementación será gradual durante 2026, con el objetivo de consolidar un ecosistema digital que permita realizar trámites municipales las 24 horas, desde cualquier lugar, y avanzar en la despapelización del Estado local.

Con Mi Docta, la ciudad apuesta a consolidar su estrategia de gobierno digital y smart city, utilizando tecnología para mejorar la gestión pública y ofrecer servicios más simples, rápidos y accesibles para los vecinos.

Principios rectores