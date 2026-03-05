REMAX acelera su expansión en Córdoba y busca sumar nuevos inversores a su red

En un mercado inmobiliario cada vez más competitivo y profesionalizado, el modelo de franquicias aparece como una de las alternativas elegidas por emprendedores que buscan desarrollar un negocio propio con respaldo de marca. En ese contexto, la red global RE/MAX continúa ampliando su presencia en Córdoba y apuesta a sumar nuevos inversores al sistema.

Según explicó Germán Gudiño, Máster Franquiciado de la región Córdoba, el principal diferencial del modelo es que no se trata de una inmobiliaria tradicional sino de una red de emprendedores que desarrollan su propio negocio dentro de una estructura global.

“Lo primero que diría es que REMAX no es una inmobiliaria tradicional. Es una red de emprendedores donde construir un negocio propio con el respaldo de una marca global, una red diseñada para potenciar personas”, señaló.

El directivo destacó además el posicionamiento que logró la compañía en la región: “Actualmente en Argentina y Uruguay nadie vende más que los equipos REMAX. Pero más allá de los números, nuestro diferencial está en la cultura. Somos una comunidad de emprendedores que comparten valores, se apoyan en la red y trabajan bajo estándares de excelencia que ya demostraron resultados en cientos de ciudades del mundo”.

De la llegada al país al crecimiento en Córdoba

La marca desembarcó en el país en 2005 de la mano de Sebastián Sosa y Dotti Peñate, quienes impulsaron la expansión del sistema de franquicias inmobiliarias en el mercado local.

A partir de allí comenzó un proceso de crecimiento que alcanzó distintas ciudades del país. En Córdoba, la red llegó en 2011, momento en el que Gudiño decidió apostar por la expansión regional del modelo.

“Venía de trabajar muchos años afuera, en el mundo corporativo, y sentía que Córdoba tenía condiciones ideales para algo distinto: mercado, oportunidades y mucha gente con mentalidad emprendedora”, explicó.

Con ese diagnóstico, el desafío fue introducir un nuevo esquema de trabajo en el sector inmobiliario local. “Empezamos desde cero con una misión muy concreta: cambiar la manera de hacer negocios en el mercado inmobiliario, ofreciendo un servicio diferente, más profesional y más humano”, afirmó.

Actualmente la red cuenta con 13 oficinas en la provincia y presencia tanto en la capital como en distintas ciudades del interior. “El crecimiento es constante porque el modelo funciona y porque detrás hay un equipo de personas con pasión y compromiso que el consumidor valida y abraza”, agregó.

El perfil de los nuevos franquiciados

Uno de los focos de expansión del sistema es la incorporación de nuevos franquiciados que lideren oficinas en distintos puntos de la provincia.

De acuerdo con Gudiño, el perfil buscado no necesariamente proviene del sector inmobiliario. “Buscamos personas que quieran emprender en serio. Personas con energía, con ganas de liderar equipos y con una visión de crecimiento a largo plazo”, explicó.

El ejecutivo subrayó que el negocio requiere inversión y compromiso, aunque se trata de un modelo probado. “Es un negocio que tiene un retorno estimado entre los 18 y 24 meses”, detalló.

Además, destacó que el sistema ofrece acompañamiento permanente a los franquiciados. “Cada nueva franquicia tiene acceso a formación constante tanto para brokers —los líderes de oficina— como para agentes, además de herramientas y procesos claros”.

Hoy la red supera las 220 oficinas en Argentina y Uruguay, lo que permite una dinámica colaborativa entre equipos de distintas ciudades. “Cuando una oficina crece, todas crecen. Eso se nota en la cultura: se trabaja en equipo, se celebran los logros, se aprende de los errores y siempre se busca la excelencia”, sostuvo.

Un 2026 con foco en expansión

De cara al futuro, la estrategia de la compañía en Córdoba apunta aconsolidar las oficinas existentes y avanzar con nuevas aperturas en puntos estratégicos de la provincia.

“Estamos en un muy buen momento. Queremos seguir consolidando las oficinas actuales, abrir nuevas en puntos estratégicos de la provincia y seguir potenciando a futuros emprendedores que buscan sumarse a este modelo”, señaló Gudiño.

En ese sentido, proyectó que el próximo año será clave para el crecimiento de la red. “El 2026 se proyecta como un año de expansión, con más oficinas, más agentes brindando un servicio de excelencia y más oportunidades para quienes buscan un negocio sólido y rentable”.

Para el directivo, el impacto del modelo excede lo estrictamente empresarial. “Lo que hacemos impacta en familias, en emprendedores y en comunidades enteras”, concluyó. “Porque esto no es solo abrir una inmobiliaria: es sumarse a una red que transforma vidas y construye valor donde llega”.