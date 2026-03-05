A minutos de iniciar la preventa, se conocieron los precios para el show de Ricky Martin en Córdoba

El cantante puertorriqueño Ricky Martin regresará a Córdoba el próximo 12 de abril con un recital en el Estadio Mario Alberto Kempes. El anuncio se confirmó este miércoles y el espectáculo forma parte de su gira por Sudamérica. La preventa de entradas comenzarán el jueves 5 de marzo a las 16 y estará destinada exclusivamente a clientes de Banco Santander.

Los tickets se venderán únicamente de manera online a través del sitio Universo Tickets. Durante la preventa, los clientes del banco podrán comprar con tarjetas de crédito y débito y financiar el pago en hasta seis cuotas sin interés. La venta general se habilitará automáticamente una vez que se agote el cupo destinado a esa primera etapa.

En cuanto a los valores de las entradas:

- Campo de pie Artim e: $250.000 + sc

e: $250.000 + sc - Campo de pie Willington : $250.000 + sc

: $250.000 + sc - Platea Baja : $210.000 + sc

: $210.000 + sc - Platea Alta : $180.000 + sc

: $180.000 + sc - Platea Baja Lateral : $140.000 + sc

: $140.000 + sc - Platea Alta Lateral: $120.000

Otro dato relevante es que el escenario estará orientado hacia la platea Gasparini y no avanzará sobre el campo de juego. Esta disposición reduce el aforo del estadio a alrededor de 20.000 espectadores, lo que permitirá que el artista tenga mayor cercanía con el público.

El show forma parte del tour “Ricky Martin Live 2026”, una gira que recorrerá varias ciudades del Cono Sur. Antes de llegar a Córdoba, el cantante se presentará en Montevideo el 7 de abril y en Asunción el 10, mientras que luego continuará con presentaciones en Rosario el 14 y en Buenos Aires el 18 de abril, donde ya agotó las localidades en el Campo Argentino de Polo.

El espectáculo combinará clásicos de su carrera como Livin’ la vida loca, Vuelve, María y La Mordidita con una puesta renovada, músicos en vivo y un despliegue visual de última generación. La propuesta escénica priorizará la cercanía con el público y arreglos especialmente diseñados para esta etapa.