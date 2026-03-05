Un concejal radical quiere convertir a los "naranjitas" en controladores del sistema de estacionamiento

El bloque de la Unión Cívica Radical en el Concejo Deliberante de Córdoba volvió a poner en agenda la regulación de los llamados “naranjitas”. En una entrevista en Punto a Punto Radio (90.7 FM), el concejal Javier Fabre explicó los alcances de un proyecto de ordenanza que busca modificar de fondo el sistema de estacionamiento medido en la ciudad.

La iniciativa establece como principio general la libertad de estacionamiento, mientras que en las zonas donde el municipio decida aplicar el sistema medido, el cobro se realizaría exclusivamente a través de herramientas digitales, sin intervención de cuidacoches. “En nuestro proyecto la regla general es la libertad de estacionamiento. Luego, donde el municipio necesite cobrar estacionamiento medido, no puede existir más intermediación humana”, sostuvo el edil.

Fabre fue especialmente crítico con el funcionamiento actual del sistema y lo definió como una práctica tolerada por el Estado. “El sistema como funciona en la realidad es una extorsión tolerada por el Estado, una actividad ilícita que en muchos casos termina siendo violenta para los vecinos”, afirmó.

La propuesta contempla además un esquema de reconversión laboral para quienes hoy realizan la actividad de manera organizada. Según explicó el concejal, los naranjitas podrían tener prioridad para incorporarse como controladores del sistema digital, verificando mediante dispositivos electrónicos si el estacionamiento fue abonado a través de la aplicación municipal.

“El control sería mucho más simple. Lo único que hay que hacer es pasar con un teléfono o con un aparatito viendo quién pagó y quién no”, explicó. En paralelo, planteó que este esquema permitiría liberar a los inspectores municipales de tránsito para que se concentren en tareas más complejas vinculadas al ordenamiento vial.

Durante la entrevista, Fabre también señaló que la normativa actual es confusa y requiere una actualización integral. “Tenemos la obligación de ordenar la normativa, que era —perdón la palabra— un quilombo”, expresó.

La iniciativa se inscribe en una discusión más amplia sobre el rol del Estado municipal en el control del espacio público y la regulación de actividades informales en la vía pública, un debate que en los últimos años generó fuertes tensiones en distintos barrios de la ciudad.